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«Спартак» попросил провести Суперкубок в «Лужниках», пригласить иностранных судей и перенести матч на 16 июля

«Спартак» попросил РФС и РПЛ провести матч за Суперкубок России против «Зенита» в «Лужниках».

«Спартак» 1 июня направил письмо за подписью гендиректора клуба Мележикова на имя президентов РФС и РПЛ Дюкова и Хачатурянца с предложениями по Суперкубку.

1. Перенести Суперкубок на 16 июля потому, что «Спартак» закончил сезон позднее «Зенита». 1-й тур из-за этого нужно сдвинуть на 20 число.

2. Наилучшим местом для проведения финала «Спартак» считает самый вместительный стадион страны – «Лужники». Как альтернативные варианты названы Казань и Нижний Новгород.

3. Для судейства предлагается пригласить независимую бригаду иностранных арбитров», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.

  • Петербуржцы стали чемпионами России, а москвичи взяли Кубок страны.
  • Журналист Василий Конов подтвердил достоверность письма.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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Сегодня, 15:30
Комментарии18
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    Рейтинг: +434

    Zenit40k 15 минут назад

    Спартак уже знает что проиграет ,и уже придумывают себе отмазки ,мол русские судьи подсудят зениту ,лузеры одним словом ,гыгы

    3
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    Рейтинг: +96499

    zigbert 21 минуту назад

    Хорошая идея. Осталось только утвердить желание другого заинтересованного клуба.

    1
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    Рейтинг: +3409

    Enter2006 > zigbert 17 минут назад

    Назло не утвердят. Т.ч. действительно скорее всего НН или Казань.

    1
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    Рейтинг: +96499

    zigbert > Enter2006 9 минут назад

    Да это понятно.

    0
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    Рейтинг: +14161

    NewLife 27 минут назад

    Гегемоны сразу обосрались и стали ерничать.

    1
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    Рейтинг: +219

    rzfxgsk 29 минут назад

    Всё правильно... Будем надеяться, что утвердят.

    1
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    Рейтинг: +303

    Азбука 34 минуты назад

    1. Перенести матч на следующий день после первого тура. Тогда время для восстановления будет одинаково. Спартаку можно игру первого тура перенести на декабрь, чтобы не переутомиться.
    2. В Лужники Спартаку ехать далеко. Только Открытие.
    3.Для судейства пригласить лучшего знатока спартаковского футбола Салихову и Хусаинова на ВАР,

    4
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    Рейтинг: +4663

    neim 41 минуту назад

    Да чего уже мелочиться, сразу суперкубок и попросили бы себе ))).

    2
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    Рейтинг: +16835

    Garrincha58 46 минут назад

    а чё ещё не попросили фору в два мяча

    3
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    Рейтинг: +15611

    ilichkadr > Garrincha58 44 минуты назад

    Пока не до форы, только шнурки гладить собирались.

    0
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    Рейтинг: +265

    Кирилл Михайлов 53 минуты назад

    Можно сразу на Открытие провести, чего уж стесняться

    1
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    Рейтинг: +3419

    Klaido 55 минут назад

    1. разумно
    2. бомжи не дадут провести в Луже, но Казань или НН - вполне достойные и арены, и прекрасные города.
    3. на это не пойдут - не потому, что это объективно уравняет отношение судей к командам, а потому, что тогда им придется признать очевидные факты, о которых все клубы и так говорили по итогу последних 4-5 сезонов - чемпионат изначально проводят со 2 по 16 места, на первое место лучшая тройка нападения в черном со свистком изначально выводит бомжей...

    3
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    Рейтинг: +15611

    ilichkadr > Klaido 48 минут назад

    Это ты к чему приплёл Лужу, тройку нападения со свистком?

    0
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    Рейтинг: +15611

    ilichkadr > acor94 46 минут назад

    Карасев

    1
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    Рейтинг: +2654

    acor94 > Klaido 46 минут назад

    1.Не разумно. 45 дней для отдыха и восстановления хватит и тем и тем. Такой регламент каждый год и почему-то только Спартак это не устраивает.
    2. Стадион должен выбираться перед стартом сезона, а не на ходу. Поэтому толькл нейтральное поле. Хотя я бы с удовольствием посмотрел бы игру и дома.
    3. Пусть соболевы поменьше ныряют, тогда и судьи будут к вам добрее. Никакого особенного отношения к чемпионам нет. Уж точно не из-за судей спартак не стал чемпионом в этом году. Все команды сами теряли очки. У динамо 4 поражения в 5 последних турах. И кто тут липовый чемпион? Я бы поставил нашего, который в лч и прочих еврокубках судит. Иванов вроде, не помню.

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    Рейтинг: +2654

    acor94 > ilichkadr 46 минут назад

    Да, спасибо

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    Рейтинг: +735

    БеZуМныЙ > ilichkadr 20 минут назад

    Клавка явно сегодня перебрала. Обычно под шафе, а сейчас до неприличия пьяна. Гыгыгы

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    Рейтинг: +219

    rzfxgsk > acor94 18 минут назад

    вот ты наивный фанатик никчемного клубишки с берегов Невы :)... Объясню вкратце: Спартак "чемпион" по отмененным чистым голам и назначенным левым пенальти в его ворота! (этот факт будет отрицать только очень НЕ ОСТРЫЙ человек)).Только именно из-за судейства Спартак ежегодно недосчитывается очков 15-20 !!! так что не успокаивай себя небылицами ))... Спартак лучший российский клуб по выступлению в еврокубках этого сезона (жаль доиграть не дали, думаю далеко прошел бы)... а в чемпионате всего лишь 10е место - это ещё раз подчеркивает тот факт, что в газпромлиге нечего ушивать, там уже заранее всё предрешено... так что лучше побороться за Кубки , что Спартак с успехом и делает! Надо бы ещё и Суперкубок прихватить! Удачи красно-белым!!!

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