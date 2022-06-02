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  • «Спартак» попросил провести Суперкубок в «Лужниках», пригласить иностранных судей и перенести матч на 16 июля

«Спартак» попросил провести Суперкубок в «Лужниках», пригласить иностранных судей и перенести матч на 16 июля

2 июня 2022, 15:30
27

«Спартак» попросил РФС и РПЛ провести матч за Суперкубок России против «Зенита» в «Лужниках».

«Спартак» 1 июня направил письмо за подписью гендиректора клуба Мележикова на имя президентов РФС и РПЛ Дюкова и Хачатурянца с предложениями по Суперкубку.

1. Перенести Суперкубок на 16 июля потому, что «Спартак» закончил сезон позднее «Зенита». 1-й тур из-за этого нужно сдвинуть на 20 число.

2. Наилучшим местом для проведения финала «Спартак» считает самый вместительный стадион страны – «Лужники». Как альтернативные варианты названы Казань и Нижний Новгород.

3. Для судейства предлагается пригласить независимую бригаду иностранных арбитров», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.

  • Петербуржцы стали чемпионами России, а москвичи взяли Кубок страны.
  • Журналист Василий Конов подтвердил достоверность письма.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (27)
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Garrincha58
1654173888
а чё ещё не попросили фору в два мяча
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neim
1654174160
Да чего уже мелочиться, сразу суперкубок и попросили бы себе ))).
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Азбука
1654174595
1. Перенести матч на следующий день после первого тура. Тогда время для восстановления будет одинаково. Спартаку можно игру первого тура перенести на декабрь, чтобы не переутомиться. 2. В Лужники Спартаку ехать далеко. Только Открытие. 3.Для судейства пригласить лучшего знатока спартаковского футбола Салихову и Хусаинова на ВАР,
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NewLife
1654175007
Гегемоны сразу обосрались и стали ерничать.
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zigbert
1654175370
Хорошая идея. Осталось только утвердить желание другого заинтересованного клуба.
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Artemka444
1654177001
Кубок сразу отдайте им, пускай не ноют!!!
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derrik2000
1654177385
Ну что опять за фантазии у этих дЫбЫлов???!!! Неужели иностранные судьи прямо настолько лучше судят??? Да нет же! Косячат и у себя, и в России, когда их привлекали к судейству в РФПЛ, не дай Бог! Да и зачем прямо так преувеличивать престиж этого суперкубка? ПРАВИЛЬНО определитесь с ГТ, проведите ХОРОШУЮ селекцию, предсезонную подготовку и - выходите ИГРАТЬ В ФУТБОЛ в матче за суперкубок и последующие матчи уже нового ЧР! А то опять, ёпрст, заскулили, едва закончив ЭТОТ чемпионат...
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Беспонтий
1654178663
после легендарной победы вода из душа пошла холодная опять захотелось тёпленькой
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Salt-N-Pepa
1654197176
А ещё матч должен начинаться со счёта 3-0 в пользу спартака и Зенит играет вдесятером. Может тогда у секты появится шанс на первый за 20 лет трофей)))))
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"supermax"
1654237706
разговор об иностранных судьях действует на бомжей как крест на одержимого..ахаха
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