«Спартак» попросил провести Суперкубок в «Лужниках», пригласить иностранных судей и перенести матч на 16 июля

«Спартак» попросил РФС и РПЛ провести матч за Суперкубок России против «Зенита» в «Лужниках».

«Спартак» 1 июня направил письмо за подписью гендиректора клуба Мележикова на имя президентов РФС и РПЛ Дюкова и Хачатурянца с предложениями по Суперкубку.

1. Перенести Суперкубок на 16 июля потому, что «Спартак» закончил сезон позднее «Зенита». 1-й тур из-за этого нужно сдвинуть на 20 число.

2. Наилучшим местом для проведения финала «Спартак» считает самый вместительный стадион страны – «Лужники». Как альтернативные варианты названы Казань и Нижний Новгород.

3. Для судейства предлагается пригласить независимую бригаду иностранных арбитров», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.

Петербуржцы стали чемпионами России, а москвичи взяли Кубок страны.

Журналист Василий Конов подтвердил достоверность письма.

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