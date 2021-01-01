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Сунесс: «Украина должна быть на ЧМ-2022, чтобы оставаться в центре внимания. Расширьте одну группу до 5 команд»

Бывший главный тренер «Ливерпуля», «Бенфики» и «Ньюкасла» Грэм Сунесс считает, что сборная Украины должна быть на чемпионате мира-2022, даже если не пройдет отбор.

«То, что происходит на Украине, однажды может дойти и до нас. Поэтому нужно поддержать Украину максимально возможно.

ФИФА должна сказать, что Украина вне зависимости от результатов стыковых матчей поедет на ЧМ-2022. Расширьте одну группу до пяти команд. Украина должна быть на турнире, чтобы оставаться в центре всеобщего внимания», – сказал Сунесс.

  • В эти минуты Шотландия и Украина играют полуфинальный стыковой матч за путевку на ЧМ-2022.
  • Победитель этой пары сыграет в финальном стыке с Уэльсом.
  • Сунесс – шотландский тренер. Будучи футболистом, он провел за сборную 54 матча.

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Источник: The Scotsman

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