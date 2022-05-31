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Анчелотти лично убедил Чуамени перейти в «Реал» (Marca)

Полузащитник «Монако» Орельен Чуамени вскоре должен пополнить «Реал». Его уговаривал главный тренер Карло Анчелотти.

Итальянец позвонил Чуамени и рассказал, какой вклад игрок может внести в победы «Реала», пообещал хорошее будущее.

  • Рыночная стоимость Чуамени – 60 миллионов евро.
  • В прошедшем сезоне он провел за «Монако» 50 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.ъ
  • Чуамени – воспитанник «Бордо».

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Источник: Marca

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2954

    Dgad 31 минуту назад

    80 лямов он точно не стоит, но усиление в полузащиту Реалу точно нужно.

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