Анчелотти лично убедил Чуамени перейти в «Реал» (Marca)

Полузащитник «Монако» Орельен Чуамени вскоре должен пополнить «Реал». Его уговаривал главный тренер Карло Анчелотти.
Итальянец позвонил Чуамени и рассказал, какой вклад игрок может внести в победы «Реала», пообещал хорошее будущее.
- Рыночная стоимость Чуамени – 60 миллионов евро.
- В прошедшем сезоне он провел за «Монако» 50 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.ъ
- Чуамени – воспитанник «Бордо».
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Источник: Marca