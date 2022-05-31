На финале ЛЧ просканировано 2800 поддельных билетов. Все – у английских фанатов

Появились новые подробности скандала, связанного с беспорядками болельщиков перед финалом Лиги чемпионов.

Матч в Париже был отложен на 36 минут из-за беспорядков, которые устроили безбилетники.

На игру пробрались тысячи фанатов без билетов.

Многие обладатели билетов остались за пределами арены.

Контролеры на «Стад де Франс», отвечавшие за допуск зрителей на матч «Ливерпуль» – «Реал», просканировали 2 800 поддельных билетов. Все случаи были зафиксированы только у входов, предназначенных для английских фанатов.

RMC Sport отмечает, что это аномальное число фальшивых билетов для таких мероприятий. Обычно речь идет максимум о нескольких сотнях подделок.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?