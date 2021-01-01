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На финале ЛЧ просканировано 2800 поддельных билетов. Все – у английских фанатов

Появились новые подробности скандала, связанного с беспорядками болельщиков перед финалом Лиги чемпионов.

  • Матч в Париже был отложен на 36 минут из-за беспорядков, которые устроили безбилетники.
  • На игру пробрались тысячи фанатов без билетов.
  • Многие обладатели билетов остались за пределами арены.

Контролеры на «Стад де Франс», отвечавшие за допуск зрителей на матч «Ливерпуль»«Реал», просканировали 2 800 поддельных билетов. Все случаи были зафиксированы только у входов, предназначенных для английских фанатов.

RMC Sport отмечает, что это аномальное число фальшивых билетов для таких мероприятий. Обычно речь идет максимум о нескольких сотнях подделок.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: RMC Sport

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