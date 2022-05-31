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  • На финале ЛЧ просканировано 2800 поддельных билетов. Все – у английских фанатов

На финале ЛЧ просканировано 2800 поддельных билетов. Все – у английских фанатов

31 мая 2022, 21:25
3

Появились новые подробности скандала, связанного с беспорядками болельщиков перед финалом Лиги чемпионов.

  • Матч в Париже был отложен на 36 минут из-за беспорядков, которые устроили безбилетники.
  • На игру пробрались тысячи фанатов без билетов.
  • Многие обладатели билетов остались за пределами арены.

Контролеры на «Стад де Франс», отвечавшие за допуск зрителей на матч «Ливерпуль»«Реал», просканировали 2 800 поддельных билетов. Все случаи были зафиксированы только у входов, предназначенных для английских фанатов.

RMC Sport отмечает, что это аномальное число фальшивых билетов для таких мероприятий. Обычно речь идет максимум о нескольких сотнях подделок.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: RMC Sport
Лига чемпионов
Комментарии (3)
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Fusballer
1654026851
Пора отстранять англичашек от международных соревнований.
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TOMSON
1654031726
Ну и? Ответсвенность там личная и скорее всего уголовная за подделку, санкции? Игры без зрителей?
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Enter2006
1654155509
Несколько лет назад искал путёвку закордон на отпуск всей семьёй, не буду говорить куда. Предложили хороший отель на первой линии у моря, но основной контингент - Англичане. Ну, думаю, а почему бы и нет. С отелем где больше Немцев был, не очень охотно идут на контакт. С Финнами был, подружились. Даже в отеле где много Поляков - подружились семьями и очень хорошо! Да да, чтобы не говорили. И что я увидел от Англичан? Быдло! Все нататуированные с малых лет, бухают как скотины, просто в говно, скандалы постоянные оры (даже между своими), просто какой-то позор. Я был в шоке если честно. Я думал если уж с Поляками семьями дружили то уж с Англичанами наверняка найдём общий язык - ничего подобного.
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