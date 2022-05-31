29-летний Гетце может перейти в «Милан» или «Бенфику»

У полузащитника ПСВ Марио Гетце есть варианты продолжения карьеры в Италии и Португалии.

В услугах 29-летнего футболиста заинтересованы «Милан» и «Бенфика».

Сумма отступных в контракте немца составляет 4-5 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Гетце забил 12 голов и сделал 11 ассистов в 52 матчах.

Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

Хавбек – чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.

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