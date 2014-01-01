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29-летний Гетце может перейти в «Милан» или «Бенфику»

У полузащитника ПСВ Марио Гетце есть варианты продолжения карьеры в Италии и Португалии.

В услугах 29-летнего футболиста заинтересованы «Милан» и «Бенфика».

Сумма отступных в контракте немца составляет 4-5 миллионов евро.

  • В прошедшем сезоне Гетце забил 12 голов и сделал 11 ассистов в 52 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
  • Хавбек – чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: твиттер Патрика Бергера

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