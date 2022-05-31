29-летний Гетце может перейти в «Милан» или «Бенфику»

У полузащитника ПСВ Марио Гетце есть варианты продолжения карьеры в Италии и Португалии.
В услугах 29-летнего футболиста заинтересованы «Милан» и «Бенфика».
Сумма отступных в контракте немца составляет 4-5 миллионов евро.
- В прошедшем сезоне Гетце забил 12 голов и сделал 11 ассистов в 52 матчах.
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
- Хавбек – чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: твиттер Патрика Бергера