Черышев: «Я очень соскучился по футболу! Внутренняя духовная сила двигает меня вперед»

Бывший полузащитник «Валенсии» Денис Черышев заявил, что соскучился по футболу.
— Наверняка скучаете по игре?
— Я очень соскучился по настоящему футболу! Слишком хотелось успеть всe и сразу за те 10–15 минут, которые у меня есть. Есть желание играть и прогрессировать. Есть внутренняя сила, которая двигает меня вперед. И я сейчас даже не о физической силе, а духовной.
Хочу расти и как футболист, и как человек. Буду учиться у новых тренеров и партнеров по команде, которые у меня будут.
- Черышев стал свободным агентом, покинув «Валенсию».
- Он всю карьеру провел в испанских клубах.
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