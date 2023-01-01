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Черышев: «Я очень соскучился по футболу! Внутренняя духовная сила двигает меня вперед»

Бывший полузащитник «Валенсии» Денис Черышев заявил, что соскучился по футболу.

— Наверняка скучаете по игре?

— Я очень соскучился по настоящему футболу! Слишком хотелось успеть всe и сразу за те 10–15 минут, которые у меня есть. Есть желание играть и прогрессировать. Есть внутренняя сила, которая двигает меня вперед. И я сейчас даже не о физической силе, а духовной.

Хочу расти и как футболист, и как человек. Буду учиться у новых тренеров и партнеров по команде, которые у меня будут.

  • Черышев стал свободным агентом, покинув «Валенсию».
  • Он всю карьеру провел в испанских клубах.

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Источник: «Известия»

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