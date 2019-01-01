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Власти Франции обвинили Клоппа в подстрекательстве фанатов «Ливерпуля» к беспорядкам

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в том, что он способствовал беспорядкам перед финальным матчем Лиги чемпионов.

  • Матч в Париже был отложен на 36 минут из-за беспорядков, которые устроили безбилетники.
  • На игру пробрались тысячи фанатов без билетов. Многие обладатели билетов остались за пределами арены.
  • Власти Франции обвинили в беспорядках болельщиков «Ливерпуля».
  • Изначально решающая игра турнира должна была пройти в Санкт-Петербурге.

«Присутствие такого количества британских болельщиков без билетов уже было, особенно в 2019 году в Мадриде. Тогда это создавало аналогичные трудности. В прошлом году на «Уэмбли» были те же проблемы. Поведение, неорганизованность и огромный рынок поддельных билетов.

И я напомню, что тренер «Ливерпуля» несколько дней назад призвал болельщиков приезжать во Францию даже без билетов», – сказал Дармен.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: The Mirror

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Комментарии4
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    Рейтинг: +2026

    ItalianFootball 29 минут назад

    Призвать приехать поддержать свою команду - это одно, другое - призывать приезжать и громить все и по поддельным билетам на матч ломиться. Власти Франции сознательно подмену понятий вкидывают, что снять с себя долю ответственности за чудовищно непрофессиональную организацию.

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    Рейтинг: +15548

    ilichkadr 1 час назад

    Что уж там, до продвинутой и толерантной гейропы нам далеко........

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    Рейтинг: +2640

    acor94 2 часа назад

    Вот и разобрались. Надеюсь виновного посадят и он возместит ущерб и стоймость билетов для тех, кто не попал на стадион.

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    Рейтинг: +1318

    Loko_Roma 2 часа назад

    А визитку яроша нашли у Клопа?

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