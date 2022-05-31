Власти Франции обвинили Клоппа в подстрекательстве фанатов «Ливерпуля» к беспорядкам

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в том, что он способствовал беспорядкам перед финальным матчем Лиги чемпионов.

Матч в Париже был отложен на 36 минут из-за беспорядков, которые устроили безбилетники.

На игру пробрались тысячи фанатов без билетов. Многие обладатели билетов остались за пределами арены.

Власти Франции обвинили в беспорядках болельщиков «Ливерпуля».

Изначально решающая игра турнира должна была пройти в Санкт-Петербурге.

«Присутствие такого количества британских болельщиков без билетов уже было, особенно в 2019 году в Мадриде. Тогда это создавало аналогичные трудности. В прошлом году на «Уэмбли» были те же проблемы. Поведение, неорганизованность и огромный рынок поддельных билетов.

И я напомню, что тренер «Ливерпуля» несколько дней назад призвал болельщиков приезжать во Францию даже без билетов», – сказал Дармен.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?