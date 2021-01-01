Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
Тест: какая ты команда РФПЛ?
3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

Неймар: «Футболисты «ПСЖ» не понимают, как играет Месси»

Форвард «ПСЖ» Неймар встал на защиту своего одноклубника Лионеля Месси.

«Лео провел много лет в «Барселоне», поэтому ему сложно адаптироваться. Тяжело менять команды и города. Плюс он приехал не один, а с семьей. Язык тоже другой. Много вещей, которые сбивают с толку.

У команды также свой игровой стиль, и футболисты не понимают, как играет Месси. Так что есть много факторов, которые наносят вред.

Лео, Килиан [Мбаппе] и я – футболисты, которых всегда судят по их игре, статистике, титулам и по всему остальному», – сказал Неймар.

  • В сезоне-2021/22 Месси забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 34 матчах во всех турнирах.
  • «ПСЖ» выиграл только Лигу 1.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
Агуэро: «Месси провел очень хороший сезон, следующий будет еще лучше» 1
Отец Месси попросил президента «Барсы» Лапорту перестать упоминать его сына (Marca) 2
Месси, Нкунку, Бензема и Мбаппе – в символической сборной топ-5 лиг по версии WhoScored 6
Источник: Foot Mercato

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:55
Комментарии6
...
  • ...
    Рейтинг: +1743

    Maxi_7 1 минуту назад

    Действительно, им наверняка не понятно, как можно обслуживать интересы только одного игрока на поле... не хочу хейтить Месси, но в последние годы в Барсе он привык к тому, что вся игра построена вокруг него, все ищут глазами Месси, все ищут передачей Месси, все понимают его с полуслова, с полувзгляда... а Месси как боженька стоит в районе центра поля и ждёт когда наступит его звёздный час наконец ускориться и решить...
    Опять-таки понятно, что в Барсе всё это преклонение было обусловлено страхом перед Аргентинцем, ведь все прекрасно понимали, кто тогда обладал реальной властью в Барсе... сейчас же его просто никто не боится, он пришёл в чужую команду, в чужую страну с чужим языком и , кажется с ужасом обнаружил для себя, что тут нужно па

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1743

    Maxi_7 > Maxi_7 31 секунду назад

    ... пахать чтобы завоевать авторитет с нуля... что тут твоя репутация не работает... что собственно говоря делает( впахивает и доказывает) Роналду в каждом своём новом клубе... ну это так... для справки просто...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +12658

    playsh 14 минут назад

    Тупые французы.Со времён Зизу там больше не осталось нормальных парней.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +954

    Mr Green 23 минуты назад

    где то в стороне тихо угорает над этим Ибрагимович)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1214

    Artemka444 41 минуту назад

    Футболисты не понимают как играет ПСЖ!!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +487

    Октавиус 42 минуты назад

    Он еще не понял, что лизать теперь надо другому

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11