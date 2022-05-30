Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Неймар: «Футболисты «ПСЖ» не понимают, как играет Месси»

30 мая 2022, 09:55
7

Форвард «ПСЖ» Неймар встал на защиту своего одноклубника Лионеля Месси.

«Лео провел много лет в «Барселоне», поэтому ему сложно адаптироваться. Тяжело менять команды и города. Плюс он приехал не один, а с семьей. Язык тоже другой. Много вещей, которые сбивают с толку.

У команды также свой игровой стиль, и футболисты не понимают, как играет Месси. Так что есть много факторов, которые наносят вред.

Лео, Килиан [Мбаппе] и я – футболисты, которых всегда судят по их игре, статистике, титулам и по всему остальному», – сказал Неймар.

  • В сезоне-2021/22 Месси забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 34 матчах во всех турнирах.
  • «ПСЖ» выиграл только Лигу 1.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Еще по теме:
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
Источник: Foot Mercato
Франция. Лига 1 ПСЖ Месси Лионель Неймар
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Октавиус
1653895779
Он еще не понял, что лизать теперь надо другому
Ответить
Artemka444
1653895844
Футболисты не понимают как играет ПСЖ!!!!
Ответить
Mr Green
1653896939
где то в стороне тихо угорает над этим Ибрагимович)
Ответить
Plyash
1653897457
Тупые французы.Со времён Зизу там больше не осталось нормальных парней.
Ответить
Maxi_7
1653898350
Действительно, им наверняка не понятно, как можно обслуживать интересы только одного игрока на поле... не хочу хейтить Месси, но в последние годы в Барсе он привык к тому, что вся игра построена вокруг него, все ищут глазами Месси, все ищут передачей Месси, все понимают его с полуслова, с полувзгляда... а Месси как боженька стоит в районе центра поля и ждёт когда наступит его звёздный час наконец ускориться и решить... Опять-таки понятно, что в Барсе всё это преклонение было обусловлено страхом перед аргентинцем, ведь все прекрасно понимали, кто тогда обладал реальной властью в Барсе... сейчас же его просто никто не боится, он пришёл в чужую команду, в чужую страну с чужим языком и , кажется с ужасом обнаружил для себя, что тут нужно па
Ответить
Главные новости
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
1
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
2
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
9
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
7
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
7
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
8
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
8
ФотоСевикян вернулся в Испанию после трех клубов РПЛ
11:17
2
Все новости
Все новости
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
3
Фото«Ланс» подписал экс-футболиста «Барселоны»
Вчера, 19:26
Фото«Лилль» продал фоварда за 60+ миллионов после покупки лучшего бомбардира Эредивизие
Вчера, 19:10
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
9
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
Вчера, 15:26
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
Вчера, 13:42
1
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
31 августа
18
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
31 августа
3
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
31 августа
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
31 августа
3
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
30 августа
1
Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe
29 августа
13
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
29 августа
1
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
29 августа
2
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
29 августа
1
Сафонов с юмором прокомментировал курьез на разминке
29 августа
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
28 августа
9
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
28 августа
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
28 августа
1
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
28 августа
12
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
28 августа
1
Головин забил первый гол в сезоне
27 августа
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
27 августа
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
26 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+