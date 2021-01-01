Неймар: «Футболисты «ПСЖ» не понимают, как играет Месси»

Действительно, им наверняка не понятно, как можно обслуживать интересы только одного игрока на поле... не хочу хейтить Месси, но в последние годы в Барсе он привык к тому, что вся игра построена вокруг него, все ищут глазами Месси, все ищут передачей Месси, все понимают его с полуслова, с полувзгляда... а Месси как боженька стоит в районе центра поля и ждёт когда наступит его звёздный час наконец ускориться и решить...
Опять-таки понятно, что в Барсе всё это преклонение было обусловлено страхом перед Аргентинцем, ведь все прекрасно понимали, кто тогда обладал реальной властью в Барсе... сейчас же его просто никто не боится, он пришёл в чужую команду, в чужую страну с чужим языком и , кажется с ужасом обнаружил для себя, что тут нужно па
Форвард «ПСЖ» Неймар встал на защиту своего одноклубника Лионеля Месси.
«Лео провел много лет в «Барселоне», поэтому ему сложно адаптироваться. Тяжело менять команды и города. Плюс он приехал не один, а с семьей. Язык тоже другой. Много вещей, которые сбивают с толку.
У команды также свой игровой стиль, и футболисты не понимают, как играет Месси. Так что есть много факторов, которые наносят вред.
Лео, Килиан [Мбаппе] и я – футболисты, которых всегда судят по их игре, статистике, титулам и по всему остальному», – сказал Неймар.
- В сезоне-2021/22 Месси забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 34 матчах во всех турнирах.
- «ПСЖ» выиграл только Лигу 1.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?