Неймар: «Футболисты «ПСЖ» не понимают, как играет Месси»

Форвард «ПСЖ» Неймар встал на защиту своего одноклубника Лионеля Месси.

«Лео провел много лет в «Барселоне», поэтому ему сложно адаптироваться. Тяжело менять команды и города. Плюс он приехал не один, а с семьей. Язык тоже другой. Много вещей, которые сбивают с толку.

У команды также свой игровой стиль, и футболисты не понимают, как играет Месси. Так что есть много факторов, которые наносят вред.

Лео, Килиан [Мбаппе] и я – футболисты, которых всегда судят по их игре, статистике, титулам и по всему остальному», – сказал Неймар.

В сезоне-2021/22 Месси забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 34 матчах во всех турнирах.

«ПСЖ» выиграл только Лигу 1.

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