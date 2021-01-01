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«Динамо» обратилось к Яшину перед финалом Кубка России против «Спартака»

Пресс-служба «Динамо» опубликовала пост перед финалом Кубка России против «Спартака». Она обратилась к бывшему вратарю команды Льву Яшину.

«Лев Иванович, сегодня отдадим на поле все силы!

За «Динамо», болельщиков и родные цвета», – написали динамовцы.

  • Яшин умер в 1990 году. В этом месяце не стало его вдовы Валентины Тимофеевны.
  • Вратарь всю карьеру провел в «Динамо» (1950-1971 годы).
  • С «Динамо» Яшин 3 раза брал Кубок СССР.

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Источник: телеграм-канал «Динамо»

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