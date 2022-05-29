«Мы всегда с вами, всегда рядом». Фанаты «Спартака» проводили команду на финал против «Динамо»

Болельщики «Спартака» накануне встретились с командой возле «Открытие Банк Арены». Они напутствовали команду на финал Кубка России против «Динамо».

Активных фанатов «Спартака» на матче не будет. Они бойкотируют игры из-за введения Fan ID.

Матч в «Лужниках» начнется в 17:00 по Москве.

Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года, «Динамо» – с 1995 года.

«Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?