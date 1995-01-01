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«Мы всегда с вами, всегда рядом». Фанаты «Спартака» проводили команду на финал против «Динамо»

Болельщики «Спартака» накануне встретились с командой возле «Открытие Банк Арены». Они напутствовали команду на финал Кубка России против «Динамо».

Активных фанатов «Спартака» на матче не будет. Они бойкотируют игры из-за введения Fan ID.

  • Матч в «Лужниках» начнется в 17:00 по Москве.
  • Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года, «Динамо» – с 1995 года.
  • «Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Антона Анисимова

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