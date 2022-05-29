Перес: «Куртуа – лучший вратарь в мире. Поэтому он в «Реале»

Президент «Реала» Флорентино Перес оценил игру своего вратаря Тибо Куртуа после финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0).

«У Куртуа был захватывающий сезон. Он лучший вратарь в мире, поэтому и выступает в «Реале», – сказал Перес.

Бельгиец сделал в парижском матче 9 сейвов. Его признали игроком встречи.

Это 1-й титул ЛЧ для Куртуа.

Бельгиец в «Реале» с 2018 года.

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