Перес: «Куртуа – лучший вратарь в мире. Поэтому он в «Реале»

Президент «Реала» Флорентино Перес оценил игру своего вратаря Тибо Куртуа после финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0).
«У Куртуа был захватывающий сезон. Он лучший вратарь в мире, поэтому и выступает в «Реале», – сказал Перес.
- Бельгиец сделал в парижском матче 9 сейвов. Его признали игроком встречи.
- Это 1-й титул ЛЧ для Куртуа.
- Бельгиец в «Реале» с 2018 года.
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Источник: официальный сайт «Реала»