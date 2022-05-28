«Динамо»: «Финал со «Спартаком» – матч жизни для нас. Покажем свой уровень»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился ожиданиями от финала Кубка России против «Спартака».

«Сезон был для нас сложным. Но «Динамо» выступает достойно, показывает красивый футбол. Финал Кубка России – матч жизни для нас, исторический. Мы выложимся полностью. Будет сильнейший состав. Мы покажем свой уровень», – сказал Пивоваров.

«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале завтра, 29 мая, в «Лужниках».

Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года, «Динамо» – с 1995 года.

«Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?