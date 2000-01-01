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РПЛ. «Химки» разгромили «СКА-Хабаровск» и остались в высшем дивизионе

В ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ «Химки» дома крупно обыграли «СКА-Хабаровск» со счетом 3:0.

Подмосковная команда разгромила соперника благодаря голам Дениса Глушакова, Резиуана Мирзова и Александра Долгова.

Несмотря на поражение (0:1) в первой игре, «Химки» победили по сумме двух встреч и сохранили прописку в Премьер-лиге.

Россия. РПЛ. Ответный стыковой матч

Химки – СКА-Хабаровск – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Глушаков (с пенальти), 8; 2:0 – Мирзов, 45+2; 3:0 – Долгов, 50.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Глушаков (Главчич, 74), Руденко (Долгов, 48), Волков, Филин, Кухарчук, Магомедов, Мирзов (Садыгов, 90), Боженов.

«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Цаллагов, Эмерсон, Мартусевич (Гаглоев, 54), Алиев, Шищенко, Квеквескири, Мануйлов (Тихонов, 46), Гащенков, Караев (Брагин, 73), Гонгадзе.

Предупреждения: Руденко, 11; Боженов, 37; Кухарчук, 90+2 – Гащенков, 7; Квеквескири, 38; Гонгадзе, 90+3.

Нереализованный пенальти: Мирзов, 88 – нет.

Первый матч – 0:1.

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 15:54
Комментарии6
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    Рейтинг: +7018

    BarStep 2 минуты назад

    Абсолютно однозначные команды..

    РПЛ ничего не потеряла, ровно как и не выиграла..

    1
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    Рейтинг: +17911

    Persona_non_Grata 2 минуты назад

    Ну вот и отличненько - никому не придется ездить к черту на рога )))

    1
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    Рейтинг: +2667

    Беспонтий > Persona_non_Grata 1 минуту назад

    лишь в этом плюс
    ага

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    Рейтинг: +19086

    derrik2000 8 минут назад

    Поздравляю Химки!
    С приходом на капитанский мостик Юрана команда стала ИГРАТЬ.
    Вне зависимости оттого, какого класса (по мнению специалистов от футбола) игроки команды.
    ФУТБОЛ - КОМАНДНАЯ ИГРА!
    И ЭТО в очередной раз всем показал и доказал Юран, который поднял Химки из "беспросветной безнадёги" в турнирной таблице в зону стыковых и, если бы ещё и чуть-чуть везения, то остаться в премьер-лиге могли бы и без них, заняв место чуть выше.
    Тем не менее, Юран и его "вАробышки" - большие молодцы!
    А Мирзова, не смотря на его переломный мяч в ворота СКА-Энергии, гнать из команды!

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    Рейтинг: +17911

    Persona_non_Grata > derrik2000 1 минуту назад

    Да знаем, знаем, что Юран твой кумир и ты спишь и видишь его тренером Спартака )))

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    Рейтинг: +2667

    Беспонтий 9 минут назад

    восточная хитрость не привела к окончательной победе
    оглядываясь на восток не забывай смотреть на запад
    а лучше сразу смотри в центр

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