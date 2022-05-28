РПЛ. «Химки» разгромили «СКА-Хабаровск» и остались в высшем дивизионе

В ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ «Химки» дома крупно обыграли «СКА-Хабаровск» со счетом 3:0.

Подмосковная команда разгромила соперника благодаря голам Дениса Глушакова, Резиуана Мирзова и Александра Долгова.

Несмотря на поражение (0:1) в первой игре, «Химки» победили по сумме двух встреч и сохранили прописку в Премьер-лиге.

Россия. РПЛ. Ответный стыковой матч

Химки – СКА-Хабаровск – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Глушаков (с пенальти), 8; 2:0 – Мирзов, 45+2; 3:0 – Долгов, 50.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Глушаков (Главчич, 74), Руденко (Долгов, 48), Волков, Филин, Кухарчук, Магомедов, Мирзов (Садыгов, 90), Боженов.

«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Цаллагов, Эмерсон, Мартусевич (Гаглоев, 54), Алиев, Шищенко, Квеквескири, Мануйлов (Тихонов, 46), Гащенков, Караев (Брагин, 73), Гонгадзе.

Предупреждения: Руденко, 11; Боженов, 37; Кухарчук, 90+2 – Гащенков, 7; Квеквескири, 38; Гонгадзе, 90+3.

Нереализованный пенальти: Мирзов, 88 – нет.

Первый матч – 0:1.

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