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РПЛ. «Химки» разгромили «СКА-Хабаровск» и остались в высшем дивизионе

28 мая 2022, 15:54
29

В ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ «Химки» дома крупно обыграли «СКА-Хабаровск» со счетом 3:0.

Подмосковная команда разгромила соперника благодаря голам Дениса Глушакова, Резиуана Мирзова и Александра Долгова.

Несмотря на поражение (0:1) в первой игре, «Химки» победили по сумме двух встреч и сохранили прописку в Премьер-лиге.

Россия. РПЛ. Ответный стыковой матч

Химки – СКА-Хабаровск – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Глушаков (с пенальти), 8; 2:0 – Мирзов, 45+2; 3:0 – Долгов, 50.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Глушаков (Главчич, 74), Руденко (Долгов, 48), Волков, Филин, Кухарчук, Магомедов, Мирзов (Садыгов, 90), Боженов.

«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Цаллагов, Эмерсон, Мартусевич (Гаглоев, 54), Алиев, Шищенко, Квеквескири, Мануйлов (Тихонов, 46), Гащенков, Караев (Брагин, 73), Гонгадзе.

Предупреждения: Руденко, 11; Боженов, 37; Кухарчук, 90+2 – Гащенков, 7; Квеквескири, 38; Гонгадзе, 90+3.

Нереализованный пенальти: Мирзов, 88 – нет.

Первый матч – 0:1.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Химки СКА-Хабаровск
Комментарии (29)
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Беспонтий
1653742931
восточная хитрость не привела к окончательной победе оглядываясь на восток не забывай смотреть на запад а лучше сразу смотри в центр
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derrik2000
1653742986
Поздравляю Химки! С приходом на капитанский мостик Юрана команда стала ИГРАТЬ. Вне зависимости оттого, какого класса (по мнению специалистов от футбола) игроки команды. ФУТБОЛ - КОМАНДНАЯ ИГРА! И ЭТО в очередной раз всем показал и доказал Юран, который поднял Химки из "беспросветной безнадёги" в турнирной таблице в зону стыковых и, если бы ещё и чуть-чуть везения, то остаться в премьер-лиге могли бы и без них, заняв место чуть выше. Тем не менее, Юран и его "вАробышки" - большие молодцы! А Мирзова, не смотря на его переломный мяч в ворота СКА-Энергии, гнать из команды!
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Persona_non_Grata
1653743352
Ну вот и отличненько - никому не придется ездить к черту на рога )))
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BarStep
1653743377
Абсолютно однозначные команды.. РПЛ ничего не потеряла, ровно как и не выиграла..
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zigbert
1653743539
Упорной борьбы не получилось.С самого начала матча Химки контролировали игру, предложив высокие скорости. Да и быстрый гол предопределил победителя. Хабаровчане действовали в обороне неуверенно и могли пропустить голов еще больше. Химки с победой!
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моэм
1653743857
Очень надеялся на равную игру ...и СКА показал и боевитость , эмоции , бешеное стремление к победе , но оказался настолько слаб в мастерстве , что Химки их просто "раскатали" без единого шанса СКА на победу ... А Мирзову место в ФНЛ , поле "не видит" , совершенно легко "читаем" , вдобавок очень безответственный , пенальти так по идиотски не бьют .
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portero
1653744223
Долги Химок будут расти, петушков будет богатеть...
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rash1959
1653745784
Спасибо (а лучше бы перечислить сколько то денег за экономию) химикам должны сказать все команды РПЛ, спасли от бесконечных поездок. Лучше скатать за МКАД, чем в херову даль летать. Всё равно у ска к 5-7 туру закончились бы деньги на полёты.
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Enter2006
1653746629
Химки молодцы! Только что со стадиона приехал.
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JTherry
1653751950
повезло хабаровскому СКА, что они проиграли в стыках, а не разорились по ходу чемпионата РПЛ (если бы прошли)... Химки играли с настроением и победили, молодцы..! в РПЛ сегодня праздник - командам не придется летать за тридевять земель...)
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