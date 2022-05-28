Дюков – о словах Чеферина про нескорое возвращение российских клубов в еврокубки: «Это неудачный перевод»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о своем отношении к заявлению главы УЕФА Александера Чеферина по поводу участия российских клубов в еврокубках.

Sky Sport приводил следующую цитату словенского функционера: «Не уверен, что российские клубы смогут снова играть».

«Он сказал это на русском языке? То, о чeм вы говорите, это неудачный перевод. При этом ряд важных слов соответственно выпал в момент перевода.

Какие слова? Речь идeт о ближайшей перспективе. Мы исходим из того, что есть решение УЕФА – речь идeт о сезоне-2022/2023. Это и есть ближайшая перспектива», – объяснил Дюков.

В начале мая УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

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