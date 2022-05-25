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⚡ Чеферин: «Не уверен, что российские клубы снова будут играть в еврокубках»

Президент УЕФА Александер Чеферин допустил, что клубы России в ближайшее время не смогут выступать в еврокубках.

«Мы все недооценили ситуацию. Когда все это началось, мы думали, что это продлится пару недель. Поэтому сейчас сложно что-то предположить. Не уверен, что российские клубы смогут снова играть.

Мне очень жаль российских спортсменов, так как они – часть побочного ущерба войны», – сказал Чеферин.

  • УЕФА в мае отстранил российские клубы от участия в еврокубках в следующем сезоне.
  • Сборная России была отстранена от участия в Лиге наций.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Sky Sport

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1198

    Artemka444 16 минут назад

    Козлы они всё!!!

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    Рейтинг: +24299

    bset > Artemka444 13 минут назад

    Согласен. Всех в отставку. 20 лет уже сидят

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