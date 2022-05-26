⚡ Чеферин: «Не уверен, что российские клубы снова будут играть в еврокубках»

Президент УЕФА Александер Чеферин допустил, что клубы России в ближайшее время не смогут выступать в еврокубках.

«Мы все недооценили ситуацию. Когда все это началось, мы думали, что это продлится пару недель. Поэтому сейчас сложно что-то предположить. Не уверен, что российские клубы смогут снова играть.

Мне очень жаль российских спортсменов, так как они – часть побочного ущерба конфликта», – сказал Чеферин.

УЕФА в мае отстранил российские клубы от участия в еврокубках в следующем сезоне.

Сборная России была отстранена от участия в Лиге наций.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?