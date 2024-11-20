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    • Президент РФС сказал, чувствует ли потепление по отношению к России со стороны УЕФА

    Президент РФС сказал, чувствует ли потепление по отношению к России со стороны УЕФА

    Президент РФС Александр Дюков заявил, что чувствует потепление в отношении к России после встречи с президентом УЕФА Александером Чеферином.

    – Была информация, что в начале ноября вы встречались с Чеферином на Кипре. Как прошла встреча?

    – Мы регулярно общаемся. Действительно, в ноябре была очередная встреча. Как мы не раз объясняли, договорились до принятия конкретных решений не комментировать промежуточные результаты.

    – Вы чувствуете потепление по отношению к России?

    – Да.

    • Ранее журналист Иван Карпов в своем телеграм‑канале сообщал, что Дюков встречался с руководителем УЕФА на Кипре в начале ноября.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    20.11.2024 10:45
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    Комментарии (18)
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    Каратель помойников
    1732091215
    гхомики чтоль? на Кипре встретились и почувствовал потепление..это их личное дело,а с футболом то что? Когда этот зализаный начнет думать о футболе?
    Ответить
    владимир миронов
    1732091219
    Так чувствует потепление, что аж вспотел.
    Ответить
    Красногвардейчик
    1732092286
    А причём здесь Чифирин? Все эти ФИФы и УЕФы, жадно в рот смотрят дяде Сэму
    Ответить
    Интерес
    1732092405
    И что? ВЫ и раньше дружно пилили бюджеты и пили в дружной компании.Этот вопрос решается в другом ведомстве.
    Ответить
    Damir07
    1732097002
    Если бы вы чуствовали вас бы вернули в Европу что было раньше тоже и осталось если не хуже стало так что это все просто слова или иллюзия воображения
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    "supermax"
    1732099307
    В каком месте этот придурь потепление почувствовал интересно... Уроды
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    Давид59
    1732099867
    Странно всё это слышать после рабочей встречи двух функционеров. Как будто брошенный муж со своей бывшей поговорил.
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    Борис34684
    1732101430
    Это потепление будет длиться ещё лет десять, но больше похоже на ледниковый период.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1732105432
    Да-да,продолжай кормить всех этой чепухой,что все по плану, Чеферин вообще за нас,да и в целом вопросики по тихой решаются.Результаты работы Дюкова мы видели. Неофициальная сборная Пакистана,Полулюбители из Брунея, Сборная Сирии.Он скоро пингвинов привезёт и назовёт это континентальной сборной Антарктиды
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    Клубничный
    1732123188
    Да при чем тут президент фифа? Все решают в госдепартаменте сша!
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