Президент РФС сказал, чувствует ли потепление по отношению к России со стороны УЕФА

Президент РФС Александр Дюков заявил, что чувствует потепление в отношении к России после встречи с президентом УЕФА Александером Чеферином.

– Была информация, что в начале ноября вы встречались с Чеферином на Кипре. Как прошла встреча?

– Мы регулярно общаемся. Действительно, в ноябре была очередная встреча. Как мы не раз объясняли, договорились до принятия конкретных решений не комментировать промежуточные результаты.

– Вы чувствуете потепление по отношению к России?

– Да.

Ранее журналист Иван Карпов в своем телеграм‑канале сообщал, что Дюков встречался с руководителем УЕФА на Кипре в начале ноября.

Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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