Дюков: «Обсуждаем с Чеферином участие России в отборе Евро-2028»

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что ведется работа по допуску сборной России к отбору Евро-2028.

«У сборной России есть шансы принять участие в отборочном турнире на чемпионат Европы 2028 года. Мы обсуждаем этот вопрос с президентом УЕФА Александером Чеферином», – сказал Дюков.

Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

Сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а также два последних розыгрыша Лиги наций.

Отбор Евро-2028 будет сыгран в 2027 году.

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