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    • Дюков: «Обсуждаем с Чеферином участие России в отборе Евро-2028»

    Дюков: «Обсуждаем с Чеферином участие России в отборе Евро-2028»

    Президент РФС Александр Дюков сообщил, что ведется работа по допуску сборной России к отбору Евро-2028.

    «У сборной России есть шансы принять участие в отборочном турнире на чемпионат Европы 2028 года. Мы обсуждаем этот вопрос с президентом УЕФА Александером Чеферином», – сказал Дюков.

    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
    • Сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а также два последних розыгрыша Лиги наций.
    • Отбор Евро-2028 будет сыгран в 2027 году.

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    Источник: Sport24

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    20.11.2024 18:47
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1732118025
    ...Дю, иди на!...
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    NewLife
    1732122846
    Смотри, не сломай обсуждалку, а то будет некому ездить на Кипр))))
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    saf05
    1732129611
    Балабол.
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