«Все или ничего, на топливе не экономим». «Динамо» выпустило промо к финалу Кубка России под трек фаната «Локомотива» L’One

Пресс-служба «Динамо» подготовила видеоанонс финала Кубка России против «Спартака». В ролике использованы кадры сегодняшней тренировки в «Лужниках».

Саундтрек – композиция L’One (Леван Горозия), который болеет за «Локомотив».

«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале 29 мая в «Лужниках».

Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года, «Динамо» – с 1995 года.

«Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?