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Губерниев: «Идиоты те, кто защищают вратаря «Химок» Лантратова. Он совершил уголовное преступление»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался по инциденту в Хабаровске. Вратарь «Химок» Илья Лантратов толкнул болбоя, а защитник Гиа Григалава обматерил его и оператора.

«Толкать несовершеннолетнего парня... Он мог после этого получить травму. Это вообще-то уголовка, ребята, давайте будем честны.

Те, кто защищают Лантратова, – вы идиоты», – сказал Губерниев.

  • Лантратов не только толкнул, но и обматерил подававшего мячи.
  • Инцидент случился во 2-м тайме.
  • Ответный матч пройдет завтра, 28 мая, в Химках.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +2630

    acor94 17 минут назад

    Идиоты те, кто в прямом эфире обсуждают личную жизнь футболистов и поливают их говном. Его бы отстранить от телевидения лет на 20, чтоб подумал

    2
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    Рейтинг: +4517

    Красногорск_Фан 35 минут назад

    Совершить преступление и быть за него осужденным 2 разные вещи. Чем сам Губерниев докажет что их не совершал? Тем что не был пойман? Кто его самого знает. Особенно если учесть что были случаи участия в судах с его участием. Явно уголовный элемент.

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    Рейтинг: +156

    kostilio 48 минут назад

    блин губер достал)) биатлона нет,вот он в футбол лезет

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    Рейтинг: +7431

    vladik12 > kostilio 42 минуты назад

    Он знаменитый футбольный обозреватель!

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    Рейтинг: +1188

    Semargl18 > vladik12 16 минут назад

    оборзеватель он

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