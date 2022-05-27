Губерниев: «Идиоты те, кто защищают вратаря «Химок» Лантратова. Он совершил уголовное преступление»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался по инциденту в Хабаровске. Вратарь «Химок» Илья Лантратов толкнул болбоя, а защитник Гиа Григалава обматерил его и оператора.

«Толкать несовершеннолетнего парня... Он мог после этого получить травму. Это вообще-то уголовка, ребята, давайте будем честны.

Те, кто защищают Лантратова, – вы идиоты», – сказал Губерниев.

Лантратов не только толкнул, но и обматерил подававшего мячи.

Инцидент случился во 2-м тайме.

Ответный матч пройдет завтра, 28 мая, в Химках.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?