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  • Губерниев: «Идиоты те, кто защищают вратаря «Химок» Лантратова. Он совершил уголовное преступление»

Губерниев: «Идиоты те, кто защищают вратаря «Химок» Лантратова. Он совершил уголовное преступление»

27 мая 2022, 22:00
42

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался по инциденту в Хабаровске. Вратарь «Химок» Илья Лантратов толкнул болбоя, а защитник Гиа Григалава обматерил его и оператора.

«Толкать несовершеннолетнего парня... Он мог после этого получить травму. Это вообще-то уголовка, ребята, давайте будем честны.

Те, кто защищают Лантратова, – вы идиоты», – сказал Губерниев.

  • Лантратов не только толкнул, но и обматерил подававшего мячи.
  • Инцидент случился во 2-м тайме.
  • Ответный матч пройдет завтра, 28 мая, в Химках.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ СКА-Хабаровск Химки Лантратов Илья
Комментарии (42)
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kostilio
1653678231
блин губер достал)) биатлона нет,вот он в футбол лезет
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acor94
1653680113
Идиоты те, кто в прямом эфире обсуждают личную жизнь футболистов и поливают их говном. Его бы отстранить от телевидения лет на 20, чтоб подумал
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Skull_Boy
1653681177
Толкнуть парня это уголовка, тогда мне 200 лет светит, а может и 2 млн лет
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JTherry
1653681676
а пьяную Бузову в эфир допускать, чтобы она бред несла вместе с Губером, или порно-видосы с рукаку крутить по срач-тв - не уголовка..?) 18-летнему "мальчику" надо было еще люлей навешать после матча, за исполнение "артистического" номера с падением и затягивание времени...
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фанат джигурды
1653681761
И это говорит тот, который оскорблял непечатными словами на всю страну футболистов и членов их семей. Без комментариев.
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paracetamol
1653682545
А еще большие кретины, кто слушает Губерниева, гиену нашего футбола!
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inzek
1653689258
мразь. просто мразь. как же он меня бесит. из-за этой шкуры я биатлон перестал смотреть уже как 3 года
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Oldtrafford83
1653712378
Уголовка это твои высеры на мяч тв, в каждую дырку затычка!!!
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kvm
1653716486
пожените уже Губера с Заремой: пусть друг другу мозг выносят...
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ItalianFootball
1653721066
Ох насос идет с замахом на политику ну или на брошенный ломоть от хозяев. Этот идиот вообще эпизод глазами видел или читал только про ИЗБИЛ ? Если толчок Лантратова - уголовка то к метро в часпик надо автозаки пачками подгонять и уголовников штабелями грузить.
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