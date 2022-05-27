Рахимов: «Перед началом обучения на тренера думал, что все знаю. Когда начал, понял, что я тупой»

Бывший главный тренер «Уфы» и других клубов РПЛ Рашид Рахимов рассказал, как получал тренерскую лицензию в Австрии.

«Перед началом обучения на тренера я думал, что я все знаю. Че меня учить? Я 20 лет играю, я все знаю. Мне нужна только корочка, и потом буду работать.

Когда я стал обучаться, я стал понимать, что я тупой. Что я многие вещи не знаю, неправильно их интерпретирую, неправильно анализирую. Многие вещи пришлось учить заново», – сказал Рахимов.

Уроженец Душанбе Рахимов играл в Австрии с 1995 по 2002 год.

Затем с 2002 по 2004 год он тренировал «Адмиру».

Сейчас Рахимов посещает «Матч ТВ» в качестве эксперта.

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