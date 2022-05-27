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Мама Мухина: «Даже не подозревали, что у агентов должна быть лицензия»

Лариса Мухина, мама полузащитника ЦСКА Максима Мухина, рассказала о проблемах родителей с футбольными агентами.

«Конечно же, подписывая, я читала договор. Обратила внимание на суммы штрафов. Спросила этого господина, и он сказал: «Это всего лишь формальность, не обращайте внимания».

У нас же не было никакого юриста первоначально. И договор был в пользу нашего агента. Уже потом, в процессе, мы узнали, что у него даже лицензии нет. Настолько неопытными были в этих вопросах — с кем заключать, надо ли заключать.

А о том, что должна быть лицензия, мы даже не подозревали», — рассказала Лариса Мухина в эфире программы «Мама знает все».

  • Хавбек выступает за ЦСКА с лета 2021 года.
  • Он провел 28 матчей без голевых действий.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +13655

    Fusballer 1 час назад

    Агентов вообще нельзя подпускать к молодым футболистам! До 23 лёт минимум.

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    Рейтинг: +2621

    Беспонтий 2 часа назад

    заранее сорян

    мама муха цукотуха

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