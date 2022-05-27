Мама Мухина: «Даже не подозревали, что у агентов должна быть лицензия»

Лариса Мухина, мама полузащитника ЦСКА Максима Мухина, рассказала о проблемах родителей с футбольными агентами.

«Конечно же, подписывая, я читала договор. Обратила внимание на суммы штрафов. Спросила этого господина, и он сказал: «Это всего лишь формальность, не обращайте внимания».

У нас же не было никакого юриста первоначально. И договор был в пользу нашего агента. Уже потом, в процессе, мы узнали, что у него даже лицензии нет. Настолько неопытными были в этих вопросах — с кем заключать, надо ли заключать.

А о том, что должна быть лицензия, мы даже не подозревали», — рассказала Лариса Мухина в эфире программы «Мама знает все».

Хавбек выступает за ЦСКА с лета 2021 года.

Он провел 28 матчей без голевых действий.

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