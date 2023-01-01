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Неймар: «Я хочу остаться в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил, что не собирается уходить из парижского клуба.

«С моей стороны правдой является то, что я хочу остаться. Мне никто не говорил, что придется уходить. Я хочу и дальше играть за «ПСЖ», – цитирует Неймара Goal.

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» решило выставить бразильца на трансфер.

  • В этом сезоне Неймар забил 13 голов и сделал 8 ассистов в 28 матчах.
  • Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года.
  • Рыночная стоимость форварда – 90 миллионов евро.

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Источник: «Матч ТВ»

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