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«ПСЖ» хочет летом продать Неймара

Руководство «ПСЖ» решило выставить на трансфер нападающего Неймара.

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани больше не хочет видеть бразильца в составе команды.

В парижском клубе недовольны игрой 30-летнего футболиста в последнее время, учитывая его огромную зарплату.

  • В этом сезоне Неймар забил 13 голов и сделал 8 ассистов в 28 матчах.
  • Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года.
  • Рыночная стоимость форварда – 90 миллионов евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: AS

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Комментарии3
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    Рейтинг: +15427

    ilichkadr 28 минут назад

    Ктож его купит за такие деньжищи? Он же памятник безрассудству и неоправданному цинизму!

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    Рейтинг: +7377

    vladik12 40 минут назад

    Очевидно, это нужно ради ФФП.

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    Рейтинг: +24270

    bset 48 минут назад

    Неймар только обрадуется. Он же не хотел с Месси играть

    0
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