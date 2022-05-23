«ПСЖ» хочет летом продать Неймара

Руководство «ПСЖ» решило выставить на трансфер нападающего Неймара.

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани больше не хочет видеть бразильца в составе команды.

В парижском клубе недовольны игрой 30-летнего футболиста в последнее время, учитывая его огромную зарплату.

В этом сезоне Неймар забил 13 голов и сделал 8 ассистов в 28 матчах.

Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года.

Рыночная стоимость форварда – 90 миллионов евро.

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