Губерниев – о словах Чеферина: «Я тоже не уверен, что российские клубы вернутся в еврокубки»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на новое заявление президента УЕФА Александера Чеферина касательно участия российских клубов в еврокубках.

«Конечно, стоит его слова всерьез воспринимать, я тоже не уверен, что наши клубы вернутся.

И я думаю, что из людей, которые трезво оценивают все что происходит, вряд ли кто-то куда-то вернется в ближайшее время, во всяком случае.

Это касается не только наших футбольных клубов, но и биатлона, лыж, хоккея и так далее», – сказал Губерниев.

Пока отстранение клубов РПЛ от еврокубков действует до конца сезона-2022/23.

Также дисквалифицирована сборная России, которая не сыграет в Лиге наций.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?