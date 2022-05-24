Министр спорта утвердил новый лимит на легионеров в РПЛ

Президент РФС Александр Дюков подтвердил, что лимит на легионеров в чемпионате России будет изменен со следующего сезона.
«Министр спорта сегодня подписал приказ. Прошли общественные слушания, в ближайшее время должна пройти его регистрация в Минюсте. То есть следующий сезон мы начнем с новым лимитом», – заявил Дюков.
- Исполком РФС принял новый формат лимита на легионеров 23 марта.
- Согласно проекту, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков.
- При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Р-Спорт»