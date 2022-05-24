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Министр спорта утвердил новый лимит на легионеров в РПЛ

24 мая 2022, 16:24
5

Президент РФС Александр Дюков подтвердил, что лимит на легионеров в чемпионате России будет изменен со следующего сезона.

«Министр спорта сегодня подписал приказ. Прошли общественные слушания, в ближайшее время должна пройти его регистрация в Минюсте. То есть следующий сезон мы начнем с новым лимитом», – заявил Дюков.

  • Исполком РФС принял новый формат лимита на легионеров 23 марта.
  • Согласно проекту, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков.
  • При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
Комментарии (5)
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Назарян
1653401166
а не поздно ли где их взять столько легов в РПЛ
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zigbert
1653414777
Восьмь легионеров было бы достаточно.
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paracetamol
1653423629
Опять не.гров напокупают, смотреть противно! Вон в Краснодаре свои играют и как играют!
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PAREVG.
1653427210
Дебилы, иху мать. Когда надо ужесточать лимит. они его ослабляют. Надо 8 в заявке, не более 5 на поле, и чтобы как минимум 2 игрока не старше 23 лет, и не покупных, а из своей академии... А с таким лимитом, только мартыхаев прибавится дешевых, которые по 1 доллару за троих. Селюк ими всю РПЛ заполнит.
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