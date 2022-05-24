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Министр спорта утвердил новый лимит на легионеров в РПЛ

Президент РФС Александр Дюков подтвердил, что лимит на легионеров в чемпионате России будет изменен со следующего сезона.

«Министр спорта сегодня подписал приказ. Прошли общественные слушания, в ближайшее время должна пройти его регистрация в Минюсте. То есть следующий сезон мы начнем с новым лимитом», – заявил Дюков.

  • Исполком РФС принял новый формат лимита на легионеров 23 марта.
  • Согласно проекту, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков.
  • При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +68

    Назарян 1 минуту назад

    а не поздно ли где их взять столько легов в РПЛ

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