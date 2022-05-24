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  • «Ажиотаж как перед концертом «Металлики». Реализатор рассказал о продаже билетов на финал Кубка России «Спартак» – «Динамо»

«Ажиотаж как перед концертом «Металлики». Реализатор рассказал о продаже билетов на финал Кубка России «Спартак» – «Динамо»

24 мая 2022, 12:37
2

Партнер РФС «Кассир.ру», который осуществляет продажу билетов, рассказал о ситуации с ажиотажем перед финалом Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Общая доступная к продаже квота билетов на финал в «Лужниках» – около 60 000 билетов, из которых сейчас продано порядка 55 000. Ажиотаж очень большой, все билеты уходят очень быстро. Похоже на то, что происходило с концертом «Металлики» в тех же «Лужниках» в 2019-м.

Продажи запускались поэтапно, и каждая из партий была раскуплена в течение нескольких часов, если не минут. Чтобы описать масштаб – в первые два дня на страницу мероприятия зашли более 1,5 миллионов раз, это очень много.

Финал Кубка – одно из немногих за последние два года действительно больших публичных событий в Москве, и спрос оно вызвало не только у болельщиков, но и у спекулянтов, бизнес которых за эти два года практически умер.

Естественно, мы готовились и в момент старта продаж фиксировали повышенную активность роботов, используемых перекупщиками. Робот – это программа, которая по сути полностью имитирует поведение покупателя. Простой болельщик такими пользоваться точно не будет. Большую часть атак удалось идентифицировать и отразить.

Некоторые жалобы покупателей связаны с тем, что иногда у нас подвисал сайт. Проверка установила, что подобная проблема действительно может быть, но только у отдельных интернет-провайдеров, ресурсами которыми одновременно пользуются те же самые роботы. В момент их атаки срабатывает защита. Если бы ее не было, все билеты в принципе были бы выкуплены за несколько минут.

По нашей оценке, на спекулянтский рынок ушло не более 2% от общего объема. Защититься от этого полностью невозможно, но надо понимать, что обычно такой показатель для больших мероприятий – около 10%.

Я тоже вижу сообщения с жалобами. У матча огромный ажиотаж. И даже на спекулянтских ресурсах мы видим «билеты» на секторы, которые в принципе не выходили в продажу. Мы провели несколько попыток контрольных закупок по наиболее часто выплывающим в поисковиках ресурсам, и пришли к выводу, что налицо мошенническая схема, подпитанная ажиотажем.

Чтобы не возникало проблем со спекулянтами, в первую очередь, мы работаем со зрителями. Люди должны знать официальные ресурсы, на которых они могут купить билеты. В настоящий момент таких ресурсов два – сайт РФС, сайт «Кассир.ру». Все остальное не гарантирует возможности попасть на мероприятие», – заявили представители «Кассир.ру».

  • «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале 29 мая в «Лужниках».
  • Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года.
  • «Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Sport24
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Динамо
Комментарии (2)
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TOMSON
1653386378
Вместимость Лужи 81 тысяча, почему квота 60? Надеюсь 20тыс тоже будут присутствовать? И на Металику билеты от 15 т стоили. Ажиотаж глупо сравнивать.
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