Левников – главный судья финала Кубка России. При его отце «Спартак» проигрывал в 96-м

РФС назначил судейскую бригаду на финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо». В поле будет работать Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

На линиях ему помогут Егор Болховитин и Рашид Абусуев.

Отец Левникова Николай дважды судил финал Кубка России. В 1996 году в матче встретились «Локомотив» и «Спартак» (3:2).

«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале 29 мая в «Лужниках».

Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года.

«Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?