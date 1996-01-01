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Левников – главный судья финала Кубка России. При его отце «Спартак» проигрывал в 96-м

РФС назначил судейскую бригаду на финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо». В поле будет работать Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

На линиях ему помогут Егор Болховитин и Рашид Абусуев.

Отец Левникова Николай дважды судил финал Кубка России. В 1996 году в матче встретились «Локомотив» и «Спартак» (3:2).

  • «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале 29 мая в «Лужниках».
  • Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года.
  • «Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал РФС

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Комментарии9
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    Рейтинг: +10

    fredrick 23 минуты назад

    Проиграют и на сей раз, ибо спартак тухлая команда

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    Рейтинг: +462

    gunstilzit 25 минут назад

    И тут кумовство.

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    Рейтинг: +15443

    ilichkadr 38 минут назад

    Надо было Кукуяна назначить.

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    Рейтинг: +4828

    ySS 59 минут назад

    Напрягающий выбор янцев

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    Рейтинг: +26

    Л.С. 1 час назад

    Если спартаку поставить в поле Папу Римского,
    а на ВАР Мать Терезу, все равно и закидают какашками кода спартак проиграет.

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    Рейтинг: +10212

    Alekxei Z. 1 час назад

    Предполагаю , что с умыслом на ненужный матч Химки-Спартак Карасёв специально был поставлен , чтобы на очередной матч КБ его не рассматривать.
    Суки правят..
    Спартак надо выигрывать и чтобы ни одна мразь не помешала.

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    Рейтинг: +10

    fredrick > Alekxei Z. 17 минут назад

    Уйди ты со своим спартаком, не маяч здесь

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    Рейтинг: +5396

    Павелий > fredrick 7 минут назад

    Не маяч_ь_, если не знаешь, как это правильно пишется.

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    Рейтинг: +6786

    nik55 2 часа назад

    с душком судья и почему его назначили а не Карасева

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