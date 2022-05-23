Гендиректор «Рубина» – о деньгах за Хвичу: «Все будет зависеть от УЕФА, готовимся к худшему»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, получит ли клуб деньги за летний переход Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

Сообщалось, что сумма трансфера составит 10 миллионов евро.

«Получит ли «Рубин» деньги за Хвичу? Всe будет зависеть о УЕФА. У нас есть договорeнность, и если решение будет положительное, то получим.

УЕФА же хитрецы. Они же сейчас не скажут, что мы сейчас освободим или сделаем их свободными агентами. Они скажут – мы продлеваем решение. А ведь у многих уже закончатся контракты.

Очень надеемся, что у всех там благоразумие восторжествует, но готовимся к худшему», – сказал Сайманов.

Хвича выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год.

Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.

В конце марта хавбек расторг контракт с казанским клубом и бесплатно перешел в «Динамо» (Батуми).

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