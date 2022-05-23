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  • Гендиректор «Рубина» – о деньгах за Хвичу: «Все будет зависеть от УЕФА, готовимся к худшему»

Гендиректор «Рубина» – о деньгах за Хвичу: «Все будет зависеть от УЕФА, готовимся к худшему»

23 мая 2022, 12:44
2

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, получит ли клуб деньги за летний переход Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

Сообщалось, что сумма трансфера составит 10 миллионов евро.

«Получит ли «Рубин» деньги за Хвичу? Всe будет зависеть о УЕФА. У нас есть договорeнность, и если решение будет положительное, то получим.

УЕФА же хитрецы. Они же сейчас не скажут, что мы сейчас освободим или сделаем их свободными агентами. Они скажут – мы продлеваем решение. А ведь у многих уже закончатся контракты.

Очень надеемся, что у всех там благоразумие восторжествует, но готовимся к худшему», – сказал Сайманов.

  • Хвича выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год.
  • Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.
  • В конце марта хавбек расторг контракт с казанским клубом и бесплатно перешел в «Динамо» (Батуми).

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Наполи Рубин Динамо Бт Кварацхелия Хвича
Комментарии (2)
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серега кашин
1653299912
надо было раньше продавать за 18 лямов, а в итоге жадность сгубила
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VGreen
1653301118
Рубин - самый неудачник этого сезона. и Хвичу не продали вовремя сами, и вылетели из РПЛ
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