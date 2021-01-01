Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
Тест: кто ты из плохих парней в футболе
3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

Руководство РФС, включая Дюкова, против расширения РПЛ

Все руководители РФС против возможного расширения РПЛ до 18 команд. Об этом пишет «РБ Спорт».

Против расширения выступает и президент организации Александр Дюков.

Ранее генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что категорически против расширения РПЛ.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Оздоев – об уходе Дзюбы из «Зенита»: «Команда потеряла дух, смех и лидера»
Песьяков продлил контракт с «Ростовом»
«Спартак» проведет летние сборы в Москве 4
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:33
Комментарии5
...
  • ...
    Рейтинг: +3868

    Кузьмич на трибуне 5 минут назад

    По мне так 18 лучше. Рубин и Арсенал на выход, а 4 команды из ФНЛ на вход.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +677

    Suvorov51 45 минут назад

    Как же замазан на футбол. ну куда не глянь везде решает только один хозяин лиги. и это кто бы вы подумали. промгаз. вот завтра он решит. что будет в вышке 12 команд и будет 12. так что всем остальным только остаётся наблюдать. а что вот так и потераем вкус к футболу. будет только бабло

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +126

    kostilio 1 час назад

    надеюсь и правда расширять не будут

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16733

    Garrincha58 2 часа назад

    Рубин и Арсенал вылетят, а из ФНЛ выйдут 4 команды без переходных матчей потому что невозможно прилететь в Хабаровск и подготовиться к матчу за сутки

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +22803

    DOCTOR PENALTY 2 часа назад

    Все против, значит будет 18. У нас всегда так.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11