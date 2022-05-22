Руководство РФС, включая Дюкова, против расширения РПЛ

Все руководители РФС против возможного расширения РПЛ до 18 команд. Об этом пишет «РБ Спорт».

Против расширения выступает и президент организации Александр Дюков.

Ранее генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что категорически против расширения РПЛ.

Исполком РФС состоится на следующей неделе.

Из РПЛ по итогам последнего тура вылетели «Арсенал» и «Рубин».

В переходных матчах сыграют «Химки» и «Уфа».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?