Руководство РФС, включая Дюкова, против расширения РПЛ

Все руководители РФС против возможного расширения РПЛ до 18 команд. Об этом пишет «РБ Спорт».
Против расширения выступает и президент организации Александр Дюков.
Ранее генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что категорически против расширения РПЛ.
- Исполком РФС состоится на следующей неделе.
- Из РПЛ по итогам последнего тура вылетели «Арсенал» и «Рубин».
- В переходных матчах сыграют «Химки» и «Уфа».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: «РБ Спорт»