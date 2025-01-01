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Генсек РФС Алаев: «Я категорически против расширения РПЛ»

Александр Алаев, генеральный секретарь РФС, высказался по возможным реформам РПЛ.

«В повестке исполкома РФС будет несколько вариантов реформы лиги, в том числе и с расширением РПЛ до 18 команд. Я категорически против этого. Да, такое можно рассматривать в принципе, но это не делается, когда идeт последний тур. Надо жить по правилам, соблюдать регламент.

Если такое решение будет принято, надо экономически его обосновать. Расширение влечeт за собой большие изменения, такое решение повлияет на всю экосистему футбола. Надо иметь под него финансовые расчеты. Оно должно быть принято заранее, быть подготовленным, плюс заранее должны быть утверждены регламенты», – сказал Алаев.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +803

    diktatop 39 минут назад

    что за бред вся европа играет 34+ И БОЛЬШЕ МАТЧЕЙ в сезоне, и кубки и в европе еще и все ок. у нас 30 матчей за сезон это загружен календарь не куда впехнуть еще 4 тура???
    англия 38 туров 2 кубка и в европе играют до конца и все нормально... бредятина

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    Рейтинг: +22694

    JTherry 40 минут назад

    хоть сейчас приняли разумное решение и не нарушили Регламент проведения чемпионата...

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    Рейтинг: +1277

    ruded 45 минут назад

    а как же с командами Крыма и ЛДНР? Народа и регионов прибавляется, а команд столько же.

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    Рейтинг: +563

    Forvard47 1 час назад

    Арсенал и Рубин должны сыграть стыки против Оренбурга и Ска

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