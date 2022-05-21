Генсек РФС Алаев: «Я категорически против расширения РПЛ»

Александр Алаев, генеральный секретарь РФС, высказался по возможным реформам РПЛ.

«В повестке исполкома РФС будет несколько вариантов реформы лиги, в том числе и с расширением РПЛ до 18 команд. Я категорически против этого. Да, такое можно рассматривать в принципе, но это не делается, когда идeт последний тур. Надо жить по правилам, соблюдать регламент.

Если такое решение будет принято, надо экономически его обосновать. Расширение влечeт за собой большие изменения, такое решение повлияет на всю экосистему футбола. Надо иметь под него финансовые расчеты. Оно должно быть принято заранее, быть подготовленным, плюс заранее должны быть утверждены регламенты», – сказал Алаев.

Исполком РФС состоится на следующей неделе.

Из РПЛ по итогам последнего тура вылетели «Арсенал» и «Рубин».

В переходных матчах сыграют «Химки» и «Уфа».

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