Медведев: «Дзюба навсегда вписал свое имя в историю «Зенита». Желаю Артему новых футбольных свершений!»

Всем злопыхателям посвящается. Даже в таком, казалось, скомканном, кто-то скажет - провальном, сезоне он сумел отметиться приличным количеством голевых действий. Еще раз призываю его оценивать как футболиста и профессионала и не касаться его личности. Все-таки, сайт футбольный, а не желтая пресса..
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев попрощался с нападающим Артемом Дзюбой. Контракт истек.
«Сегодня футбольный клуб «Зенит» прощается с Артемом Дзюбой, который провел в Петербурге без малого семь лет. Артeм навсегда вписал своe имя в историю сине-бело-голубых и внес огромный вклад в победы современного «Зенита». Со стрелкой на груди он выбил «десятку»: стал четырехкратным чемпионом страны, двукратным обладателем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка России.
Артeм забил множество решающих и преломляющих ход матча голов, немало запоминающихся голов-красавцев, которые стали неотъемлемой частью истории нашего клуба. Он не только, как и многие, любил выигрывать, но, что встречается гораздо реже, – ненавидел проигрывать.
Клуб от всей души благодарит Артема за время, проведенное в «Зените». Удачи и новых футбольных свершений!» – пожелал Медведев.
- Форвард забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 39 матчах этого сезона.
- Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».
- Игрок опубликовал прощальное видео.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?