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Медведев: «Дзюба навсегда вписал свое имя в историю «Зенита». Желаю Артему новых футбольных свершений!»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев попрощался с нападающим Артемом Дзюбой. Контракт истек.

«Сегодня футбольный клуб «Зенит» прощается с Артемом Дзюбой, который провел в Петербурге без малого семь лет. Артeм навсегда вписал своe имя в историю сине-бело-голубых и внес огромный вклад в победы современного «Зенита». Со стрелкой на груди он выбил «десятку»: стал четырехкратным чемпионом страны, двукратным обладателем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка России.

Артeм забил множество решающих и преломляющих ход матча голов, немало запоминающихся голов-красавцев, которые стали неотъемлемой частью истории нашего клуба. Он не только, как и многие, любил выигрывать, но, что встречается гораздо реже, – ненавидел проигрывать.

Клуб от всей души благодарит Артема за время, проведенное в «Зените». Удачи и новых футбольных свершений!» – пожелал Медведев.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал «Зенита»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1217

    Toomans 2 часа назад

    Всем злопыхателям посвящается. Даже в таком, казалось, скомканном, кто-то скажет - провальном, сезоне он сумел отметиться приличным количеством голевых действий. Еще раз призываю его оценивать как футболиста и профессионала и не касаться его личности. Все-таки, сайт футбольный, а не желтая пресса..

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