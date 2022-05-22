Медведев: «Дзюба навсегда вписал свое имя в историю «Зенита». Желаю Артему новых футбольных свершений!»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев попрощался с нападающим Артемом Дзюбой. Контракт истек.

«Сегодня футбольный клуб «Зенит» прощается с Артемом Дзюбой, который провел в Петербурге без малого семь лет. Артeм навсегда вписал своe имя в историю сине-бело-голубых и внес огромный вклад в победы современного «Зенита». Со стрелкой на груди он выбил «десятку»: стал четырехкратным чемпионом страны, двукратным обладателем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка России.

Артeм забил множество решающих и преломляющих ход матча голов, немало запоминающихся голов-красавцев, которые стали неотъемлемой частью истории нашего клуба. Он не только, как и многие, любил выигрывать, но, что встречается гораздо реже, – ненавидел проигрывать.

Клуб от всей души благодарит Артема за время, проведенное в «Зените». Удачи и новых футбольных свершений!» – пожелал Медведев.

За 7 лет Дзюба провел в составе «Зенита» 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу

Форвард забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 39 матчах этого сезона.

Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».

Игрок опубликовал прощальное видео.

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