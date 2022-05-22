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  • ⚡️ Дзюба объявил об уходе из «Зенита» после семи лет в клубе

⚡️ Дзюба объявил об уходе из «Зенита» после семи лет в клубе

22 мая 2022, 11:04
27

Нападающий Артем Дзюба попрощался с «Зенитом» и Санкт-Петербургом.

Прощальное видео опубликовал игрок в своем телеграм-канале.

  • Форвард забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 39 матчах этого сезона.
  • Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».
  • За 7 лет он провел в составе «Зенита» 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Артема Дзюбы
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (27)
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Taps
1653206855
Достойно отыграл в "Зените". Спасибо.
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Красногорск_Фан
1653208527
И на кого теперь списывать провальные матчи. Он же как талисман был. Провалили матч - опять дерево выпустили. Не удивлюсь если он ещё раскроется где то в следующем сезоне из чувства противоречия. Но запомнят его в любом случае не за это. А как человека- паука и героя тик тока
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Ганнибал Лектор
1653208861
Наконец-то! Удачи тебе, Артём, в дальнейшей карьере, спасибо за всё!
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ААМ
1653212484
Много сделал для клуба, но сегодня он сдал.
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deinego77@yandex.ru
1653213110
Давай дасвидания
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Toomans
1653218179
Спасибо за игру! Удачи и новых побед! P.S. Кто бы что ни говорил, а он хороший качественный нап. Не стоит зацикливаться на "околофутболе", а просто посмотреть статистику и эффективность. Без всяких "но" и личного отношения к нему. Я благодарен ему за его игру и его голы за наш клуб.
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житель СПб
1653223274
Большое спасибо за все созданное для российского футбола! 2 в истории России нап по числу голов.
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zigbert
1653223496
Вполне возможно что он будет мстить Зениту как во времена Манчини.
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Беспонтий
1653223757
давай артематий сергеевич удачи таких уже не будет в зените и чтец и жнец и ха ха на дуде игрец ты молодец можно сказать прошла эпоха дзюбиньо остались бразильские стишки в рифму но нескладно
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BuenosArgentina
1653226449
Спасибо Артём !
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