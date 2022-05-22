«Химки»: «Не против подписать легенду «Зенита» Дзюбу»

«Химкам» интересен нападающий Артем Дзюба. Об этом сообщил член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков.

«Те условия и тот контракт, который был у Дзюбы в «Зените», думаю, неподъeмны для футбольного клуба «Химки». Мы ориентируемся на наших, доморощенных футболистов и хотели бы и дальше ориентироваться на этот принцип. Но, конечно, если те условия, которые предложат «Химки», устроят Артeма, то мы будем не против видеть его в клубе.

Дзюбу можно назвать легендой «Зенита». Он достаточно долго выступал за клуб, с его именем связаны громкие победы клуба, чемпионские завоевания. У него за плечами один из лучших результатов выступлений за нашу национальную сборную в постсоветском периоде. Таких игроков не очень много. Но все, кто играет в футбол, заслуживают внимания, каждый вносит свой вклад в зависимости от позиции», – сказал Терюшков.

За 7 лет Дзюба провел в составе «Зенита» 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу

Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 39 матчах этого сезона.

Футболистом интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».

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