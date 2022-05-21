Газизов: «С судьей все решено! Иванов будет работать на матче «Рубина» и «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что изменений в судейской бригаде, назначенной на игру 30-го тура РПЛ против «Рубина», не будет.

«Почему же с судьeй не решено? Всe решено! Иванов будет работать на матче «Рубина» и «Уфы».

Дополнительно настраивать игроков на матч сегодня не планируем. Все футболисты готовы к сегодняшней встрече», – сказал Газизов.

Ранее «Уфа» предлагала заменить арбитра встречи с «Рубином», чтобы «в матче не было никаких инсинуаций».

У судьи Иванова был конфликт с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

Если казанцы проиграют в 30-м туре «Уфе», то вылетят из РПЛ.

Встреча состоится сегодня в 17:00 мск.

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