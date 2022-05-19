«Уфа» предложила заменить судью матча с «Рубином»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил о согласии клуба поменять главного арбитра игры 30-го тура РПЛ против «Рубина».

«Я сегодня на собрании лиги предложил поменять арбитра матча «Рубин» – «Уфа». [Гендиректор «Рубина»] Рустем Сайманов слышал моe предложение.

Мы готовы пойти на то, чтобы заменили арбитра встречи. Я сам лично предложил, чтобы в матче не было никаких инсинуаций – все это слышали.

За матчем «Рубин» – «Уфа» будут очень серьeзно следить. Ашоту Рафаиловичу [Хачатурянцу] это было доложено при всех.

Реакция? Мы сказали, что «Уфа» будет не против, если главного арбитра матча поменяют. Я предложил – пожалуйста. Если это возможно, то мы не будем против», – сказал Газизов.

На матч назначен Сергей Иванов.

У этого рефери был конфликт с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

Если казанцы проиграют в 30-м туре «Уфе», то вылетят из РПЛ.

Встреча состоится в субботу, 21 мая, в 17:00 мск.

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