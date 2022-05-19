Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Уфа» предложила заменить судью матча с «Рубином»

19 мая 2022, 20:20
5

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил о согласии клуба поменять главного арбитра игры 30-го тура РПЛ против «Рубина».

«Я сегодня на собрании лиги предложил поменять арбитра матча «Рубин»«Уфа». [Гендиректор «Рубина»] Рустем Сайманов слышал моe предложение.

Мы готовы пойти на то, чтобы заменили арбитра встречи. Я сам лично предложил, чтобы в матче не было никаких инсинуаций – все это слышали.

За матчем «Рубин» – «Уфа» будут очень серьeзно следить. Ашоту Рафаиловичу [Хачатурянцу] это было доложено при всех.

Реакция? Мы сказали, что «Уфа» будет не против, если главного арбитра матча поменяют. Я предложил – пожалуйста. Если это возможно, то мы не будем против», – сказал Газизов.

  • На матч назначен Сергей Иванов.
  • У этого рефери был конфликт с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.
  • Если казанцы проиграют в 30-м туре «Уфе», то вылетят из РПЛ.
  • Встреча состоится в субботу, 21 мая, в 17:00 мск.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Еще по теме:
ЭСК признал верными все решения судьи Иванова в матче «Рубин» – «Уфа» 1
Слуцкий: «Уфа» победила «Рубин», потому что была командой» 2
«Уфа» обратилась в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Рубином» 1
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин Уфа Газизов Шамиль Иванов Cергей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Жорик кекс обжорик
1652982374
Зенит предложил поставить своего?
Ответить
Slavan62
1652982413
Лёни это не спасет. Играть надо, а не судью выбирать
Ответить
Рубинище
1652989117
Заранее солому ... .
Ответить
zigbert
1653026132
Поменять судью желательно чтобы не было никаких разговоров.
Ответить
sined1951
1653035286
У нас не премьер лига, а какая-то помойка, раз руководители клубов уже назначают судей.
Ответить
Главные новости
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
4
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
1
Галактионов дал комментарий о девяти матчах «Локо» без побед
09:31
1
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
09:15
4
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
4
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
4
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
6
Все новости
Все новости
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
2
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
10:41
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
10:27
Раскрыт новый клуб «русского Холанда»
10:18
1
Моссаковский вступился за «Динамо» на фоне отказа от двух латиноамериканцев
09:53
Заявление ЦСКА о травме Гайича
09:47
1
Джику сделал громкое заявление о «Спартаке»
08:58
5
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
4
Министр спорта Калининградской области раскритиковала поведение Талалаева
08:27
1
«Не знаю, когда это закончится»: тренер «Акрона» – о ситуации в команде
08:20
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
4
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
14
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
6
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
4
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
2
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
4
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
8
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
3
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
2
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
4
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
11
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+