Моуринью консультировал «Барселону» перед назначением Гвардиолы в 2008 году

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о взаимодействии с «Барселоной» в 2008 году.

«Меня попросили проанализировать ситуацию во время переходного периода. Это был высокопоставленный человек в клубе. Я сделал это, но не более того.

Потом, к счастью для меня, история пошла своим чередом», – заявил Моуринью.

В 2008 году пост главного тренера «Барсы» покинул Франк Райкард, его сменил Хосеп Гвардиола.

Моуринью с 2010 по 2013 год возглавлял «Реал».

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