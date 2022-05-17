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  • Братья Березуцкие хотят уехать из России и работать в Европе («РБ Спорт»)

Братья Березуцкие хотят уехать из России и работать в Европе («РБ Спорт»)

17 мая 2022, 16:30
28

Алексей и Василий Березуцкие близки к уходу из ЦСКА.

Им некомфортно работать в московском клубе из-за разногласий между председателем совета директоров Максимом Орешкиным, президентом Евгением Гинером и генеральным директором Романом Бабаевым.

Братьев Березуцких поддерживают все стороны, однако они считают, что в таких условиях команде сложно прогрессировать.

Во время летнего межсезонья Алексей и Василий постараются найти себе новое место работы. Их приоритет – Европа, в другом российском клубе специалисты работать не хотят.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Василий Березуцкий Алексей
Комментарии (28)
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nik55
1652795489
работать кем угодно только не тренером
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серега кашин
1652796056
один водителем автобуса, другой носильщиком
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portero
1652796150
В смысле работать на пару, кем???
Ответить
vladimir-7
1652796313
Убрать Орешкина с поста председателя Совета директоров ПФК ЦСКА или оставить ему функции по контролю финансов клуба от ВЭБ и всё сразу станет как раньше.
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Беспонтий
1652796696
в европу конечно кудаж ещё сутки через двое ну или двое через сутки смотря кем
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Бывалый1488
1652797135
Господи...! Да неужели?) Езжайте, езжайте. Только ЦСКА уже покиньте!
Ответить
ySS
1652797676
В Европу... сразу это Белоруссия, ещё может быть Казахстан...)
Ответить
moskowcity-petrv
1652798429
Раскатали губищи,вы там не нужны.фнл опыта набираться
Ответить
Из Твери Леха
1652800820
Ну какие их них тренера? В дюсш разве что тренировать.
Ответить
Dominator777
1652807909
А Европа для Берез - это Литва, Латвия, Эстония, Молдавия? Ну, тогда всего хорошего, физруки!
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