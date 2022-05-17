Братья Березуцкие хотят уехать из России и работать в Европе («РБ Спорт»)

Алексей и Василий Березуцкие близки к уходу из ЦСКА.

Им некомфортно работать в московском клубе из-за разногласий между председателем совета директоров Максимом Орешкиным, президентом Евгением Гинером и генеральным директором Романом Бабаевым.

Братьев Березуцких поддерживают все стороны, однако они считают, что в таких условиях команде сложно прогрессировать.

Во время летнего межсезонья Алексей и Василий постараются найти себе новое место работы. Их приоритет – Европа, в другом российском клубе специалисты работать не хотят.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?