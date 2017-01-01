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Братья Березуцкие хотят уехать из России и работать в Европе («РБ Спорт»)

Алексей и Василий Березуцкие близки к уходу из ЦСКА.

Им некомфортно работать в московском клубе из-за разногласий между председателем совета директоров Максимом Орешкиным, президентом Евгением Гинером и генеральным директором Романом Бабаевым.

Братьев Березуцких поддерживают все стороны, однако они считают, что в таких условиях команде сложно прогрессировать.

Во время летнего межсезонья Алексей и Василий постараются найти себе новое место работы. Их приоритет – Европа, в другом российском клубе специалисты работать не хотят.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии10
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    Рейтинг: +2355

    Беспонтий 5 минут назад

    в европу конечно кудаж ещё
    сутки через двое
    ну или двое через сутки
    смотря кем

    0
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    Рейтинг: +24621

    vladimir-7 11 минут назад

    Убрать Орешкина с поста председателя Совета директоров ПФК ЦСКА или оставить
    ему функции по контролю финансов клуба от ВЭБ и всё сразу станет как раньше.

    1
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    Рейтинг: +64210

    portero 14 минут назад

    В смысле работать на пару, кем???

    0
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    Рейтинг: +7107

    серега кашин 15 минут назад

    один водителем автобуса, другой носильщиком

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +2712

    FRZZ 24 минуты назад

    Блин, они в своей стране в родном клубе не могут добиться успеха, а как в Европе будут работать?

    2
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    Рейтинг: +24621

    vladimir-7 > FRZZ 8 минут назад

    Там нет Ореха.

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    Рейтинг: +6769

    nik55 25 минут назад

    работать кем угодно только не тренером

    2
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    Рейтинг: +4124

    Snek 29 минут назад

    Уже который год нам втирают о том, что между Гинером и Орешкиным конфликт, то нам рассказывали, что Гинера и Бабаева чуть ли не выгнали из ЦСКА, то они обслуживающий персонал.
    А между тем, годы идут, Гинер свою долю в ЦСКА увеличивает и ничего не меняется.

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    Рейтинг: +273

    Ollegator 39 минут назад

    Опять "игра слов" от журналюг)
    "хотят уехать из России" и "постараются найти себе новое место работы. Их приоритет – Европа, в другом российском клубе специалисты работать не хотят"
    Звучит по разному, нет?)

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    Рейтинг: +196

    Avitaminoz 43 минуты назад

    Кажись, знаю какой любитель эчпочмаков их укусил :)

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