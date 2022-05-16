Слуцкий и два игрока «Рубина» лично будут раздавать билеты на матч с «Уфой»

«Рубин» сообщил, что бесплатные билеты на игру 30-го тура РПЛ против «Уфы» можно получить из рук Леонида Слуцкого, Юрия Дюпина или Монтассара Тальби.

«21 мая наша команда проведет важнейший матч против «Уфы». Игроки «Рубина» выкупили билеты для своих болельщиков на эту игру и приглашают всех, кто неравнодушен к команде. Нужно только взять бесплатный билет.

Сделать это можно на сайте или в кассах. А еще можно получить билеты лично от Леонида Слуцкого, Юрия Дюпина и Монтассара Тальби!

Главный тренер и футболисты «Рубина» будут ждать всех желающих 18 мая с 18:00 до 20.00 в клубном фаншопе на Центральном стадионе.

Каждому пришедшему – по два билета, автограф и фото на память. Количество билетов ограничено», – говорится в публикации пресс-службы клуба.

«Рубин» примет «Уфу» в субботу, 21 мая, в 17:00 мск.

В случае поражения казанцы вылетят в ФНЛ.

Команда Слуцкого проиграла 3 матча подряд с общим счетом 0:10.

Фото: сайт «Рубина»

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