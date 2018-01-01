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Слуцкий и два игрока «Рубина» лично будут раздавать билеты на матч с «Уфой»

«Рубин» сообщил, что бесплатные билеты на игру 30-го тура РПЛ против «Уфы» можно получить из рук Леонида Слуцкого, Юрия Дюпина или Монтассара Тальби.

«21 мая наша команда проведет важнейший матч против «Уфы». Игроки «Рубина» выкупили билеты для своих болельщиков на эту игру и приглашают всех, кто неравнодушен к команде. Нужно только взять бесплатный билет.

Сделать это можно на сайте или в кассах. А еще можно получить билеты лично от Леонида Слуцкого, Юрия Дюпина и Монтассара Тальби!

Главный тренер и футболисты «Рубина» будут ждать всех желающих 18 мая с 18:00 до 20.00 в клубном фаншопе на Центральном стадионе.

Каждому пришедшему – по два билета, автограф и фото на память. Количество билетов ограничено», – говорится в публикации пресс-службы клуба.

  • «Рубин» примет «Уфу» в субботу, 21 мая, в 17:00 мск.
  • В случае поражения казанцы вылетят в ФНЛ.
  • Команда Слуцкого проиграла 3 матча подряд с общим счетом 0:10.

Фото: сайт «Рубина»

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: сайт «Рубина»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +3569

    Питерский князь 9 минут назад

    Вот если бы пиво раздавал на стадионе, на халяву, всегда аншлаг!
    =)))

    0
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    Рейтинг: +163

    fakeid 29 минут назад

    раньше федун раздавал билеты у метро, теперь и слуцкий скатился туда же. 2 леонида.

    0
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    Рейтинг: +1784

    Bozigit 37 минут назад

    Молодцы. Хороший ход.

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