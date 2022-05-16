Уткин – об эфире «Матч ТВ»: «Что тут такого? «Зенит» вообще собирается выводить на поле вместо Дзюбы другого человека»

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал сегодняшний эфир «Матч ТВ», во время которого ведущий Артем Анисимов вместо Артема Дзюбы позвонил постороннему человеку и спросил его о будущем в «Зените».

«Матч ТВ» вывел в эфир вместо Дзюбы другого человека. И что тут такого?

«Зенит» вот со следующего сезона вообще на весь год собирается выводить вместо Дзюбы на поле другого человека. Сборная России уж вон сколько раз выводила на поле другого человека вместо Дзюбы. Тренд такой.

А тут все опять докопались до несчастного «Матча». Это и так драма: в сущности, ведущий «Есть Темы» Анисимов должен всегда в первых рядах получать новый телефон Дзюбы», – написал Уткин в телеграме.

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.

Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?