Ведущий «Матч ТВ» Анисимов вывел в эфир человека, который выдал себя за Дзюбу

Ведущий «Матч ТВ» Артем Анисимов вместо нападающего Артема Дзюбы вывел в эфир постороннего человека и спросил его о будущем в «Зените».

Анисимов решил позвонить Дзюбе во время прямого эфира программы «Есть тема» и набрал номер, который был сохранен в телефоне.

«Будущее будет светлое и прекрасное. В каком клубе? Наверное, по боям без правил, М-1», – ответил на вопросы ведущего человек, выдавший себя за Дзюбу.

«Перед тем, как мы уйдем на рекламу, я должен сказать, что наши люди, наши агенты провели расследование и выяснили, что Дзюба поменял номер телефона – он постоянно это делает.

И, как я понимаю, все-таки не Дзюба с нами разговаривал, а какой-то другой человек, который за Артема выдал неверную информацию», – сказал Анисимов спустя некоторое время.

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.

Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

33-летним футболистом интересуется «Црвена Звезда».

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