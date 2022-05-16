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  • Ведущий «Матч ТВ» Анисимов вывел в эфир человека, который выдал себя за Дзюбу

Ведущий «Матч ТВ» Анисимов вывел в эфир человека, который выдал себя за Дзюбу

16 мая 2022, 13:49
11

Ведущий «Матч ТВ» Артем Анисимов вместо нападающего Артема Дзюбы вывел в эфир постороннего человека и спросил его о будущем в «Зените».

Анисимов решил позвонить Дзюбе во время прямого эфира программы «Есть тема» и набрал номер, который был сохранен в телефоне.

«Будущее будет светлое и прекрасное. В каком клубе? Наверное, по боям без правил, М-1», – ответил на вопросы ведущего человек, выдавший себя за Дзюбу.

«Перед тем, как мы уйдем на рекламу, я должен сказать, что наши люди, наши агенты провели расследование и выяснили, что Дзюба поменял номер телефона – он постоянно это делает.

И, как я понимаю, все-таки не Дзюба с нами разговаривал, а какой-то другой человек, который за Артема выдал неверную информацию», – сказал Анисимов спустя некоторое время.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
  • 33-летним футболистом интересуется «Црвена Звезда».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (11)
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Fusballer
1652698636
Ахаха. Профи.
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ilichkadr
1652699506
Посадить Анисимова на кол!
Ответить
ziborock
1652699575
Газпромовская помойка!
Ответить
vladik12
1652699777
Как перестать смеяться?
Ответить
серега кашин
1652700140
просто хрень какая то
Ответить
Fusballer
1652700385
"наши агенты провели расследование и выяснили..." Расследование - звучит! Дзюба подарил телефон какому-то парню?
Ответить
vladik12
1652700655
Просто трубку взял новый спутник Артема (Азмун же уехал в Леверкузен). Сам Дзюбиньо еще не проснулся.
Ответить
Persona_non_Grata
1652700878
Сейчас вдруг выясниться, что в известном видео был снят двойник Дзюбы )))
Ответить
вальтер79
1652703226
это новый прикол от артемки смейся Россия футбольная))
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Stavr007
1652703227
о, это же тот ослик который что то там желал полякам, даже не понял по голосу, что это не дзюбка...
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