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Ведущий «Матч ТВ» Анисимов вывел в эфир человека, который выдал себя за Дзюбу

Ведущий «Матч ТВ» Артем Анисимов вместо нападающего Артема Дзюбы вывел в эфир постороннего человека и спросил его о будущем в «Зените».

Анисимов решил позвонить Дзюбе во время прямого эфира программы «Есть тема» и набрал номер, который был сохранен в телефоне.

«Будущее будет светлое и прекрасное. В каком клубе? Наверное, по боям без правил, М-1», – ответил на вопросы ведущего человек, выдавший себя за Дзюбу.

«Перед тем, как мы уйдем на рекламу, я должен сказать, что наши люди, наши агенты провели расследование и выяснили, что Дзюба поменял номер телефона – он постоянно это делает.

И, как я понимаю, все-таки не Дзюба с нами разговаривал, а какой-то другой человек, который за Артема выдал неверную информацию», – сказал Анисимов спустя некоторое время.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
  • 33-летним футболистом интересуется «Црвена Звезда».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sports.ru

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Комментарии14
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    Рейтинг: +285

    Stavr007 2 минуты назад

    о, это же тот ослик который что то там желал полякам, даже не понял по голосу, что это не дзюбка...

    0
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    Рейтинг: +1132

    вальтер79 3 минуты назад

    это новый прикол от артемки смейся Россия футбольная))

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +19

    NET VOINE 41 минуту назад

    Когда то Дзюба выйдет на пенсию от спортивной своей деятельности. Но он никогда не станет легендой российского футбола. Все будут помнить его как рукоблуда, отказника играть в сборной и прочее.Разве ЭТО может быть легендой российского футбола

    3
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    Рейтинг: +17540

    Persona_non_Grata 42 минуты назад

    Сейчас вдруг выясниться, что в известном видео был снят двойник Дзюбы )))

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +24240

    bset 43 минуты назад

    Дно ТВ. Пробивали дно, пробиваем и будем пробивать.

    6
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    Рейтинг: +7289

    vladik12 45 минут назад

    Просто трубку взял новый спутник Артема (Азмун же уехал в Леверкузен). Сам Дзюбиньо еще не проснулся.

    3
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    Рейтинг: +13536

    Fusballer 50 минут назад

    "наши агенты провели расследование и выяснили..." Расследование - как звучит!

    Дзюба подарил телефон какому-то парню?

    0
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    Рейтинг: +15181

    ilichkadr > Fusballer 47 минут назад

    Не, только симку.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +7096

    серега кашин 54 минуты назад

    просто хрень какая то

    0
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    Рейтинг: +19

    NET VOINE 55 минут назад

    Это чо ? Дзюба включил заднюю?

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    Рейтинг: +7289

    vladik12 1 час назад

    Как перестать смеяться?

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