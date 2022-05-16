Дзюба: «Мое будущее светлое и прекрасное. В каком клубе? Наверное, по боям без правил»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о своем будущем.

«Будущее будет светлое и прекрасное. В каком клубе? Наверное, по боям без правил, М-1», – сказал Дзюба в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ».

UPD: спустя некоторое время ведущий «Матч ТВ» Артем Анисимов заявил, что с ним разговаривал посторонний человек, выдавший себя за Дзюбу.

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.

Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

33-летним футболистом интересуется «Црвена Звезда».

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