Дзюба: «Мое будущее светлое и прекрасное. В каком клубе? Наверное, по боям без правил»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о своем будущем.
«Будущее будет светлое и прекрасное. В каком клубе? Наверное, по боям без правил, М-1», – сказал Дзюба в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ».
UPD: спустя некоторое время ведущий «Матч ТВ» Артем Анисимов заявил, что с ним разговаривал посторонний человек, выдавший себя за Дзюбу.
- В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
- Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
- 33-летним футболистом интересуется «Црвена Звезда».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: «Спорт-Экспресс»