Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
2 Тест: угадай футболиста по части имени
Тест: угадай футболиста по части имени
3 Тест: какой ты Лео Месси?
Тест: какой ты Лео Месси?

Дзюба: «Мое будущее светлое и прекрасное. В каком клубе? Наверное, по боям без правил»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о своем будущем.

«Будущее будет светлое и прекрасное. В каком клубе? Наверное, по боям без правил, М-1», – сказал Дзюба в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ».

UPD: спустя некоторое время ведущий «Матч ТВ» Артем Анисимов заявил, что с ним разговаривал посторонний человек, выдавший себя за Дзюбу.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
  • 33-летним футболистом интересуется «Црвена Звезда».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Дзюба не согласен получать в три раза меньше по новому контракту с «Зенитом» («Р-Спорт»)
Ведущий «Матч ТВ» Анисимов вывел в эфир человека, который выдал себя за Дзюбу 12
Дзюба склоняется к переходу в «Фенербахче» (Metaratings) 7
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:11
Комментарии7
...
  • ...
    Рейтинг: +291

    Nikita Suarez 1 час назад

    Ручной бой с волосатыми ладошками)

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +46

    Аден 1 час назад

    скорее в кино для взрослых.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +19

    NET VOINE 1 час назад

    В боях без правил Зюбу ушатают. Это ему не матч с Мальме --типа рядом с шеей была рука защитника, а он за лицо схватился и упал как будто ему в челюсть зарядили. А там и судья в свисток дунул--типа пенальти. В боях без правил судья не будет свистеть из за симуляции Зюбы...Его там просто отмудохают, и все это будет по правилам.)))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +9855

    "supermax" 1 час назад

    бои без правил с собственным писюном

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +26686

    Боцман59rus 1 час назад

    _ башка с рождения деревянная, можно смело идти>)))

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +235

    Мортус 1 час назад

    В гей клубе походу. Майнить извращенцев как раз по Рукаку работа.

    6
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13536

    Fusballer 2 часа назад

    Так бои без правил и так на поле устраивает.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11