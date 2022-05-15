Мозес – о матче с «Зенитом»: «Вообще не почувствовал, что «Спартак» играл с чемпионом. Мы были лучше»

Футболист «Спартака» Виктор Мозес подытожил матч 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Гости сравняли счет с пенальти на 90+3 минуте.
«Спартак» был лучше, на мой взгляд. Мы с первой до последней минуты проявили характер, особенно во втором тайме. Создавали моменты, может нам чего не хватало в конце, но мы точно вышли сегодня побеждать. Ничья — это не то, на что мы сегодня надеялись.
Нет, я не почувствовал что сегодня играл с чемпионом России, вообще нет», – сказал Мозес.
- «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
- «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
- Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что пенальти в пользу «Зенита» был назначен ошибочно.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Матч ТВ»