Мозес – о матче с «Зенитом»: «Вообще не почувствовал, что «Спартак» играл с чемпионом. Мы были лучше»

Футболист «Спартака» Виктор Мозес подытожил матч 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Гости сравняли счет с пенальти на 90+3 минуте.

«Спартак» был лучше, на мой взгляд. Мы с первой до последней минуты проявили характер, особенно во втором тайме. Создавали моменты, может нам чего не хватало в конце, но мы точно вышли сегодня побеждать. Ничья — это не то, на что мы сегодня надеялись.

Нет, я не почувствовал что сегодня играл с чемпионом России, вообще нет», – сказал Мозес.

«Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

«Спартак» идет в РПЛ 10-м.

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что пенальти в пользу «Зенита» был назначен ошибочно.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?