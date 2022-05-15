Сын Аршавина вывел Мартинса на матч с «Зенитом». Ребенок занимается в академии «Спартака» («Мутко против»)

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс вышел на матч 29-го тура РПЛ против «Зенита» с сыном заместителя генерального директора зенитовцев Андрея Аршавина.
Совместный ребенок Аршавина и телеведущей Юлии Барановской занимается в академии «Спартака».
- Аршавин и Барановская 9 лет жили в незарегистрированном браке.
- У них 3 совместных ребенка.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: телеграм-канал «Мутко против»