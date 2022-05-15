Сын Аршавина вывел Мартинса на матч с «Зенитом». Ребенок занимается в академии «Спартака» («Мутко против»)

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс вышел на матч 29-го тура РПЛ против «Зенита» с сыном заместителя генерального директора зенитовцев Андрея Аршавина.

Совместный ребенок Аршавина и телеведущей Юлии Барановской занимается в академии «Спартака».

Аршавин и Барановская 9 лет жили в незарегистрированном браке.

У них 3 совместных ребенка.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.

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