Исполком РФС 24 мая определит формат и количество участников следующего сезона РПЛ

******** дезеувские. сперва посмотрят, кто вылетит. и если там окажется условный рубин в стыках - то будут спасать. вместо того, чтобы ещё в марте принять банальное расширение до 18 клубов.
а всё началось с хряков, которым в те времена неиллюзорно светил фнл, из-за чего вопрос изменения формата отложили. где это вообще видано, чтобы такие вопросы специально откладывались на дни после завершения чемпионата? сели за стол в марте, быстро проголосовали, разбежались.
но вонючейшие с_виньи (нихрена себе, это слово теперь под запретом) своими чемоданами пролоббировали затягивание.
купленному лукойлом рфс - трижды позор! зарембе - выдать фаллоимитатор!
Ясность по поводу проведения следующего сезона РПЛ должна наступить 24 мая. Об этом сообщил бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
«Исполком РФС 24.05 будет определять судьбу следующего сезона – количество участников и формат. Вероятно, на основе заключения рабочей группы РФС, РПЛ и ФНЛ – рабочая группа (из новостей, которые были в СМИ) собиралась один раз», – написал Егоров.
- УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
- Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
- Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
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