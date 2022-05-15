Исполком РФС 24 мая определит формат и количество участников следующего сезона РПЛ

Ясность по поводу проведения следующего сезона РПЛ должна наступить 24 мая. Об этом сообщил бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«Исполком РФС 24.05 будет определять судьбу следующего сезона – количество участников и формат. Вероятно, на основе заключения рабочей группы РФС, РПЛ и ФНЛ – рабочая группа (из новостей, которые были в СМИ) собиралась один раз», – написал Егоров.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?