Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
2 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

Исполком РФС 24 мая определит формат и количество участников следующего сезона РПЛ

Ясность по поводу проведения следующего сезона РПЛ должна наступить 24 мая. Об этом сообщил бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«Исполком РФС 24.05 будет определять судьбу следующего сезона – количество участников и формат. Вероятно, на основе заключения рабочей группы РФС, РПЛ и ФНЛ – рабочая группа (из новостей, которые были в СМИ) собиралась один раз», – написал Егоров.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Тикнизян: «Как пережил два удаления за месяц? Помог психолог» 1
Член совета директоров РЖД Степашин: «Из «Локомотива» убрали тех, кто подворовывал. Команда будет бороться за медали» 3
Широков: «Таких людей, как Моргенштерн, вообще не должно быть» 7
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 01:19
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +86

    fakeid 25 минут назад

    ******** дезеувские. сперва посмотрят, кто вылетит. и если там окажется условный рубин в стыках - то будут спасать. вместо того, чтобы ещё в марте принять банальное расширение до 18 клубов.

    а всё началось с хряков, которым в те времена неиллюзорно светил фнл, из-за чего вопрос изменения формата отложили. где это вообще видано, чтобы такие вопросы специально откладывались на дни после завершения чемпионата? сели за стол в марте, быстро проголосовали, разбежались.

    но вонючейшие с_виньи (нихрена себе, это слово теперь под запретом) своими чемоданами пролоббировали затягивание.

    купленному лукойлом рфс - трижды позор! зарембе - выдать фаллоимитатор!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11