Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Исполком РФС 24 мая определит формат и количество участников следующего сезона РПЛ

Исполком РФС 24 мая определит формат и количество участников следующего сезона РПЛ

15 мая 2022, 01:19
4

Ясность по поводу проведения следующего сезона РПЛ должна наступить 24 мая. Об этом сообщил бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«Исполком РФС 24.05 будет определять судьбу следующего сезона – количество участников и формат. Вероятно, на основе заключения рабочей группы РФС, РПЛ и ФНЛ – рабочая группа (из новостей, которые были в СМИ) собиралась один раз», – написал Егоров.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Еще по теме:
«Для меня это стало неожиданностью». Экс-тренер «Спартака» – об уходе Ваноли из клуба
«Слишком много популизма». Вице-президент УЕФА – о решении Польши не вызывать Рыбуса в сборную 4
Джикия возмущен тем, как «Зенит» представил Бакаева. Он считает подставой видео с воспитанниками «Спартака» 23
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
jek718875
1652583706
Да здравствует РПЛ,самая сильная лига в мире!
Ответить
portero
1652598241
Увидеть окончательную таблицу и принять нужное решение, чисто "спортивный принцип" ...
Ответить
spam2009
1652608010
как же боятся что от бюджетной кормушки отодвинут всякие Уфы, Арсеналы и прочие. Спонсоров нет, одна кормушка только бездонная для РПЛ. В ФНЛ она уже не так работает. Тьфу
Ответить
Главные новости
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
09:15
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
2
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
2
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
12
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
6
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
4
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
39
Все новости
Все новости
Джику сделал громкое заявление о «Спартаке»
08:58
1
Министр спорта Калининградской области раскритиковала поведение Талалаева
08:27
«Не знаю, когда это закончится»: тренер «Акрона» – о ситуации в команде
08:20
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
3
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
11
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
6
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
4
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
2
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
4
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
8
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
3
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
2
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
4
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
11
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
6
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
9
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+