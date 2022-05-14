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Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Монпелье» благодаря дублю Месси; «Монако» обыграл «Брест», Головин получил желтую за неспортивное поведение

Досрочный чемпион Франции «ПСЖ» в 37-м туре разгромил «Монпелье». Дубль у Лионеля Месси. В трех голах поучаствовал самый дорогой игрок мира Килиан Мбаппе.

В другой встрече «Монако» победил «Брест». Россиянин Александр Головин вышел в основе и отыграл 79 минут, получил желтую карточку за неспортивное поведение на 45+3 минуте. Он вступил в стычку с соперником.

«Монако» перед последним туром идет в Лиге 1 на втором месте.

Франция. Лига 1. 37-й тур

Монако – Брест – 4:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Дюверн, 10; 0:2 – Белайли, 23; 1:2 – Бен-Йеддер, 44 (с пенальти); 2:2 – Бен-Йеддер, 51; 3:2 – Бен-Йеддер, 54; 4:2 – Фолланд, 70.

Монпелье – ПСЖ – 0:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Месси, 6; 0:2 – Месси, 20; 0:3 – Ди Мария, 26; 0:4 – Мбаппе, 60 (с пенальти).

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

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Источник: Бомбардир.ру

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14.05.2022 23:54
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