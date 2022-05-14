Дюков: «ЮФЛ становится одним из самых крутых турниров в мире»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о развитии Юношеской футбольной лиги.

«Мы смотрим на ЮФЛ как на инструмент развития футбола в России. Это отличная площадка для развития всех футбольных специалистов, не только футболистов и тренеров.

За этими матчами будут следить не только селекционеры, спортивные директоры, но и огромная армия болельщиков. Этому будут способствовать трансляции матчей в интернете и широкое информационное сопровождение турнира.

ЮФЛ – один из основных проектов РФС. 64 региона от Камчатки, Сахалина до Калининграда. 67 команд, более двух тысяч матчей. ЮФЛ становится одним из самых крутых турниров в мире», – сказал Дюков.

Сегодня в Нижнем Новгороде стартовала Приволжская ЮФЛ для игроков не старше 16 лет.

Президент РФС принял участие в церемонии открытия турнира.

Лига была основана в 2019 году.

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