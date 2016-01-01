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Дюков: «ЮФЛ становится одним из самых крутых турниров в мире»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о развитии Юношеской футбольной лиги.

«Мы смотрим на ЮФЛ как на инструмент развития футбола в России. Это отличная площадка для развития всех футбольных специалистов, не только футболистов и тренеров.

За этими матчами будут следить не только селекционеры, спортивные директоры, но и огромная армия болельщиков. Этому будут способствовать трансляции матчей в интернете и широкое информационное сопровождение турнира.

ЮФЛ – один из основных проектов РФС. 64 региона от Камчатки, Сахалина до Калининграда. 67 команд, более двух тысяч матчей. ЮФЛ становится одним из самых крутых турниров в мире», – сказал Дюков.

  • Сегодня в Нижнем Новгороде стартовала Приволжская ЮФЛ для игроков не старше 16 лет.
  • Президент РФС принял участие в церемонии открытия турнира.
  • Лига была основана в 2019 году.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: сайт РФС

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Комментарии2
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    Рейтинг: +12366

    playsh 4 минуты назад

    Дурачок,верни лучше "Кожаный мяч",организация и структура которого позволяла финансировать и стопроцентно охватывала детский футбол даже в отдельных деревнях и сёлах,не говоря уже о районных и городских командах.

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    Рейтинг: +3413

    minaev23 25 минут назад

    Турнир для мажоров. Сладкая байка.

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