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Российские судьи приглашены на курсы УЕФА в Швейцарию

Пять российских арбитров получили приглашения на различные учебно-тренировочные сборы в Швейцарию.

«На семинаре CORE сейчас находятся Рафаэль Шафеев, Варанцо Петросян и Рустам Мухтаров.

Евгений Кукуляк оказался в числе тех судей, кто допущен к обслуживанию международных матчей, но пока не обладает достаточным опытом. А Василий Казарцев повышает квалификацию как видеоарбитр», – сообщил источник.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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