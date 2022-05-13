Российские судьи приглашены на курсы УЕФА в Швейцарию

Пять российских арбитров получили приглашения на различные учебно-тренировочные сборы в Швейцарию.

«На семинаре CORE сейчас находятся Рафаэль Шафеев, Варанцо Петросян и Рустам Мухтаров.

Евгений Кукуляк оказался в числе тех судей, кто допущен к обслуживанию международных матчей, но пока не обладает достаточным опытом. А Василий Казарцев повышает квалификацию как видеоарбитр», – сообщил источник.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?