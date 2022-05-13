Президент «Урала»: «Мы готовы рассмотреть вариант с формой от российских поставщиков»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб рассмотрит вариант с приобретением формы от российских поставщиков.

Ранее контракт с екатеринбуржцами разорвал Nike.

— Да, мы готовы рассмотреть вариант с формой от российских поставщиков, но пока у нас форма от Nike. Мы купили половину формы, а теперь нужно куда-то ее деть. Будем думать, прикидывать разные варианты. Посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация.

— Приходило ли в «Урал» письмо по поводу проекта Кубка РПЛ?

— Нет, у нас ничего нет. Вчера никто ничего не присылал. Мне об этом ничего неизвестно.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?