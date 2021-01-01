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Nike прекратил сотрудничество с «Уралом»

Американская фирма Nike расторгла контракт с «Уралом».

«Руководство «Урала» получило уведомление о прекращении сотрудничества со стороны компании Nike. В ближайшее время останемся в их форме, потом посмотрим, как будет продолжаться дальше», – заявили в пресс-службе клуба.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ТАСС

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Комментарии1
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    Рейтинг: +900

    jek718875 57 минут назад

    Неправильно, Урал расторг контракт с Nike

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