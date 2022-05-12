Nike прекратил сотрудничество с «Уралом»

Американская фирма Nike расторгла контракт с «Уралом».

«Руководство «Урала» получило уведомление о прекращении сотрудничества со стороны компании Nike. В ближайшее время останемся в их форме, потом посмотрим, как будет продолжаться дальше», – заявили в пресс-службе клуба.

«Урал» идет на 14-м месте в РПЛ.

Ранее Nike прекратил сотрудничество со «Спартаком».

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