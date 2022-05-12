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«Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с Nike из-за санкций УЕФА

Компания Nike перестала быть техническим спонсором «Спартака».

Причина – отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.

«Компания Nike уведомила «Спартак» о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что в соответствии с вердиктом УЕФА наш клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне.

Руководство коммерческого направления «Спартака» ведет работу по поиску нового поставщика экипировки», – говорится в официальном заявлении клуба.

  • Nike был техническим спонсором «Спартака» с 2005 года.
  • Команда идет на 9-м месте в РПЛ, зато вышла в финал Кубка России.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: сайт «Спартака»

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Комментарии8
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    Рейтинг: +1156

    Freyd 1 час назад

    Нас рать

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    Рейтинг: +103

    Atyrau85 1 час назад

    Ну чем не повод клубу создать свою фабрику по созданию и выпуску экипировки

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    Рейтинг: +941

    alefreddy > Atyrau85 1 час назад

    а спонсорские деньги где?

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    Рейтинг: +5907

    Добрый Бобер 1 час назад

    От вас отвернулись производители одежды из цивилизованных стран? Выход есть! Белорусский трикотаж!

    0
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    Рейтинг: +422

    Жорик секс обжорик 2 часа назад

    А можно вопрос к найку?
    А какое отношение Спартак в сезоне 2021-22 имеет к еврокубкам?

    0
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    Рейтинг: +3168

    serhio80 > Жорик секс обжорик 1 час назад

    Ты точно не имеешь, руку не сотри жорик ( . ) ( . )

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    Рейтинг: +1453

    sir_Alex 2 часа назад

    На "Большевичку" перейдём.

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    Рейтинг: +2883

    Enter2006 2 часа назад

    А чё? В СССР простые граждане носили рейтузы и майки-алкашки + маркером на спине номера написать. Ой, каким маркером, фломастером!!! Заводы то которые работали в СССР уже не существуют! Бункерный полным ходом "поднимает с колен Россию"!!!

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