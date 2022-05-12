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  • «Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с Nike из-за санкций УЕФА

«Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с Nike из-за санкций УЕФА

12 мая 2022, 12:46
7

Компания Nike перестала быть техническим спонсором «Спартака».

Причина – отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.

«Компания Nike уведомила «Спартак» о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что в соответствии с вердиктом УЕФА наш клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне.

Руководство коммерческого направления «Спартака» ведет работу по поиску нового поставщика экипировки», – говорится в официальном заявлении клуба.

  • Nike был техническим спонсором «Спартака» с 2005 года.
  • Команда идет на 9-м месте в РПЛ, зато вышла в финал Кубка России.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (7)
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sir_Alex
1652350175
На "Большевичку" перейдём.
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Жорик кекс обжорик
1652350242
А можно вопрос к найку? А какое отношение Спартак в сезоне 2021-22 имеет к еврокубкам?
Ответить
Добрый Бобер
1652350925
От вас отвернулись производители одежды из цивилизованных стран? Выход есть! Белорусский трикотаж!
Ответить
Atyrau85
1652351459
Ну чем не повод клубу создать свою фабрику по созданию и выпуску экипировки
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Freyd
1652353440
Нас рать
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