«Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с Nike из-за санкций УЕФА

Компания Nike перестала быть техническим спонсором «Спартака».

Причина – отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.

«Компания Nike уведомила «Спартак» о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что в соответствии с вердиктом УЕФА наш клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне.

Руководство коммерческого направления «Спартака» ведет работу по поиску нового поставщика экипировки», – говорится в официальном заявлении клуба.

Nike был техническим спонсором «Спартака» с 2005 года.

Команда идет на 9-м месте в РПЛ, зато вышла в финал Кубка России.

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